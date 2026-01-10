蘇寧現正舉行《馬踏祥雲迎新歲》優惠，全場精選貨品低至47折，Apple Watch SE3 GPS 40mm S/M減至 $1,949、Gemini單人電熱熱褥墊減至 $188、Apple AirPods Pro 3減至 $1,749、Skyworth QLED+4K Google智能電視50吋減至 $3,000！

SoClub會員到門市購買家電仲有額外電器補貼，門市可享家電補貼高達 $1,050，網店可享電器補貼高達 $4,600！

廣告 廣告

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

【蘇寧】《馬踏祥雲迎新歲》優惠 精選貨品低至47折（即日起至03/03）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/03/03

地點：蘇寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso