焦點

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗

YAHOO著數

【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPadMacBook清貨優惠

蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！

【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：大埔超級城C區2樓579-581號舖

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

其他人也在看

長者自助餐優惠｜灣仔六國酒店推長者自助餐限時47折！人均$399起任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔

長者自助餐優惠｜灣仔六國酒店推長者自助餐限時47折！人均$399起任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔

想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店於8月18日下午3點在KKday推出期間限定自助餐優惠低至47折，當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上折後只需$399就食到，除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！

Yahoo Food ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過　相處數月決定結婚：無嘢係絕對

星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過　相處數月決定結婚：無嘢係絕對

35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯

自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯

尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！

Yahoo Food ・ 9 小時前
江欣燕屢傳健康出問題　宣傳《俠醫》突中途離場　發福身形惹關注

江欣燕屢傳健康出問題　宣傳《俠醫》突中途離場　發福身形惹關注

現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）

【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）

U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！

YAHOO著數 ・ 1 天前

疑陷傷「兵」潮 阿迪達：我們需要很多球員

【Now Sports】阿仙奴主場5球大勝升班馬列斯聯，只是隊長奧迪哥特、薩卡均勇戰受傷，賽季僅剛剛展開，便疑似陷入傷兵潮，領隊阿迪達說：「我不知道他們傷出多久，這是一個漫長的賽季，所以我們需要很多球員來完成目標！」阿仙奴今夏繼續大幅增兵，轉會費超過2.5億英鎊，先後引入7名球員，夏維斯嚴重膝傷，球隊立刻簽入艾斯（Eberechi Eze）加強攻力，矢志要爭取更多錦標，不過，奧迪哥特、薩卡今仗鬥列斯聯傷出，未知會否影響阿仙奴爭標大計，阿迪達說：「奧迪哥特肩傷需要再詳細掃瞄及檢驗，才知道有多嚴重！」薩卡今仗取得一個入波，但下半場疑腿筋受傷離場，阿迪達說：「薩卡加速爭波及與對手對抗後，他感覺腿筋疑似出問題，未必與之前傷勢有關，只是看來情況並不樂觀，我們已失去夏維斯，現在輪到奧迪哥特、薩卡，我不知道他們傷出多久，這是一個漫長的賽季，所以我們需要很多球員來完成目標，也為甚麼我們時刻要準備好擁有更多好球員！」

now.com 體育 ・ 8 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光　面容痛苦被扶走　送院後報平安：我沒事

楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光　面容痛苦被扶走　送院後報平安：我沒事

台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗　報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！

吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗　報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！

前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前

李家超稱物流署就樽裝水事件把關不力大為失望　要盡快查找不足

行政長官李家超落區後見記者時，主動提及政府採購樽裝水事件，他表示非常關注物流署今次把關不力，對採購專職部門感到失望。 他強調要盡快查找不足，改善制度及程序，以及認同財經事務及庫務局的三重行動是正確。

香港電台-港聞 ・ 1 天前

李家超：對物流署採購樽裝飲用水把關不力失望　要盡快查找不足

行政長官李家超表示，對物流署在採購樽裝飲用水事件中把關不力，大為失望，強調要盡快查找不足，改善制度及程序的任何漏洞，防止再發生。若發現事件涉及人為疏忽，會按公務員管理規則嚴肅處理。他認同財經事務及庫務局局長的處理手法，由審計署查找不足合適。 另外，對於「高才通」計劃有三分一續簽高才不是常住在香港，李家超認為，這是正常發展模式，高才通計劃為香港創造好多正面價值，加上全球正在搶人才，因此計劃會繼續推行，但會研究如何優化。

香港電台-港聞 ・ 21 小時前
政府冒牌水｜李家超批評物流署把關不力　對此大為失望

政府冒牌水｜李家超批評物流署把關不力　對此大為失望

政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。行政長官李家超今日見記者，指非常關注物流署把關不力，對此大為失望。 如涉疏忽會按公務員管理規則處理 李家超指即使中標公司提供假資料，但物流署是每日作採購的專職部門，對事情發生大為失望。李家超表示需要盡快找出不足之處，改善制度及程序上的漏洞 防止同類事件

am730 ・ 1 天前
女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕

女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕

官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 淳茶舍茶類飲品$30/4支＋送烏龍茶（即日起至28/08）

【惠康】呢度仲抵優惠 淳茶舍茶類飲品$30/4支＋送烏龍茶（即日起至28/08）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有桃、丹麥玫瑰牌雞翼槌、日本北海道帶子、總統牌無鹽/有鹽牛油 、維他奶山水有機黃豆滑豆腐、樂園水餃/雲吞、淳茶舍茶類飲品、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、得寶抽取式面紙同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 7 小時前
【Aeon】週末勁減（即日起至24/08）

【Aeon】週末勁減（即日起至24/08）

今個星期Aeon週末勁減，百邦迷你條裝系列 $20/3件、森永盒裝餅 $25/2件、總統牌芝士片 $75/3件、陳記香菇豬肉燒賣/棒棒蘿蔔糕 $10/件、Haagen-Dazs日本版迷你杯(2杯裝) $49/件、井村屋冰菠蘿/香草紅豆夾心鯛燒/麻糬冰凍甜點家庭裝 $100/3件，仲有多款熱賣商品特價發售！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
《Kpop 獵魔女團》轉戰大銀幕預料擊敗「湯女郎」新作登票房之冠

《Kpop 獵魔女團》轉戰大銀幕預料擊敗「湯女郎」新作登票房之冠

【on.cc東網專訊】美國影視串流平台Netflix的熱爆原創動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自推出以來一直大受歡迎，而影片本周搬上大銀幕於北美放映「一齊唱」版本，有行內人士預計《Kpop》將勇奪本周北美開畫票房冠軍。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限24/08）

【萬寧】今日出位價（只限24/08）

萬寧今日出位價L'Oreal Paris巴黎歐萊雅花蜜奢養膠原滋潤乳霜套裝、花蜜膠原眼霜套裝、花蜜膠原輕盈乳霜套裝 $498/2件；全系列傾注麥盧卡花蜜，緊緻飽滿，補充再生肌膚膠原​。

YAHOO著數 ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）

【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，可口可樂IcySpark無糖強炭酸水 $15.9/2件、Asahi Mintia糖 $18.9/2件、Knoppers威化餅 $49.9/2件、淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件！

YAHOO著數 ・ 6 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難

中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難

【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。

Bloomberg ・ 2 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險

滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險

【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。

Bloomberg ・ 22 小時前