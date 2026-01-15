蘇州多地傳不明巨響 官方初步排除爆炸事故

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
【on.cc東網專訊】江蘇省蘇州市多區周二（13日）傳出不明巨響，相關話題在網上瘋傳。當地官方同日表示基本排除工廠爆炸等安全事故可能，具體原因仍在進一步核查。
周二下午1時30分左右，蘇州市姑蘇區、吳中區、工業園區等多個區域傳出巨大的「轟隆」聲，不少人家中的窗戶隨之嗡嗡作響，吊燈甚至輕微晃動。在蘇州工業園區的張先生，當時會議室共有12名員工參與內訓，巨響持續約兩秒，有同事桌上的筆滑到地上。他組織各人避險，隨後迅速查看窗外情況，稱「沒看到火光，也沒聞到異味」。蘇州吳中區居民李女士則表示，自己午睡時被巨響驚醒，起身發現客廳的家具輕微抖動，天花板的吊燈也晃了兩下。
巨響發生後，不少網民擔憂是否為燃氣洩漏或工業事故，也有人聯想到高空飛行器可能引發的音爆現象。同日下午3時，記者致電蘇州市應急管理局指揮中心。工作人員回應稱，事發後相關部門已第一時間啟動排查機制。工作人員呼籲大眾不信謠、不傳謠，毋須過度恐慌。
