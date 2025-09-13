蘇州日本人與中國人飲酒爭執 日本領事館籲國民注意安全

日本駐上海領事館。(網上圖片)

日本駐上海大使館在周五（12日）發出通告，指在蘇州市有日本人捲入與中國人的紛爭，呼籲國民在中國要注意安全。

上海駐日使館在周五表示，同日凌晨2時在蘇州市內，一名日本公民捲入與中國人的糾紛，並指事件是在酒後發生，使館表示未與當事人接觸以確認事件的來龍去脈。不過使館就呼籲公民應小心，避免捲入糾紛。

另外使館早前已表示，因應918事件，國內的反日情緒可能會高漲，以及去年在9月18日深圳有日本學童在日本人學校門外被刺死，以及去年6月蘇州亦發生有人對當地日本人學校發動襲擊，造成一名中國女子死亡，而今年7月亦有日本人在內地的地鐵站內被人用硬物襲擊頭部等，呼籲在華日本國民要注意安全。

