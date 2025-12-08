蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵

《流行都市》截圖

草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美，本以為會追隨父母腳步投身演藝圈，但卻對甜品充滿熱愛，13歲暑假已經自己買烹飪書返嚟睇，即使DSE取得優異成績，可留港升讀大學，但亦選擇到日本深造甜品課程，之前亦曾喺五星級酒店工作一年汲取經驗。去年10月，Yumi與友人開設實體麵包店，正式成為老闆娘，店內售賣手工餅乾和蛋糕，生意漸漸起色。近日，Yumi攜自家餅與蘇志威父女檔為TVB節目《流行都市》作嘉賓，大方分享從學徒到老闆娘嘅追夢故事，坦言創業艱辛卻充滿成就感。

Yumi剖白創業心路，強調父母嘅支持係佢最大嘅後盾：「媽咪幫我好多嘢，仲會幫我包裝，好快手㗎佢。爸爸仲勁，佢有幫我一齊洗地同洗坑渠。」佢續分享，蘇志威不惜放下偶像包袱，親自打理店務，甚至開玩笑表示：「其實我先係蘇老闆呀嗰一日。」續指：「由細到大都好鍾意整甜品，可以將自己嘅興趣變成事業，係一件好幸福嘅事。」Yumi更熱心公益，曾親手烘焙500份自家品牌曲奇，贈送予長者中心嘅老人家，行善之心令人讚賞。蘇志威被問及囡囡唔入娛樂圈嘅意見，蘇志威笑指囡囡唔考慮入行唱歌，反而少咗一個勁敵。

《流行都市》截圖

《流行都市》截圖

《流行都市》截圖

《流行都市》截圖

