蘇志威舞蹈學校涉拖欠逾12.2萬強積金供款 積金局代員工入稟追討

【Now Sports】英國傳媒指，基於孫興慜與洛杉磯FC之間的合約列明，他在美職休季期間可「自由活動」，遂傳出他可能會短期回歸歐洲球壇，包括再戰英超。英國《太陽報》指，韓國球星孫興慜（Son Heung-min）與洛杉磯FC的合約，容許他於休季期間效力其他球會，情況就如當年碧咸效力洛杉磯銀河時以外借身份加盟AC米蘭，以及亨利效力紐約紅牛期間曾短暫回歸阿仙奴。美職列強的季後賽征途，最遲於12月結束，換言之，距離明年開季有約3至4個月的時間，孫興慜可選擇在明年世界盃決賽周上演前保持狀態，或休養生息，一切取決於個人意向。一旦這名前熱刺隊長決定回歸歐洲球壇，不排除有英超球會向他招手。33歲的孫興慜加盟洛杉磯FC後火速融入，至今為球會出賽9場射入8球及貢獻3次助攻。

now.com 體育 ・ 2 小時前