蘇施黃拒向泰山道歉 懶理海量負評認自己就係咁惡
商台DJ泰山（曾匡民）早前在網台節目談到加入商台時，曾經被蘇施黃(阿蘇)職場欺凌8年，更曾經出現過「兜口兜面掟筆彈稿」，令他感到十分難受，事件隨即引起網民討論。及後，網民列出阿蘇多宗「惡行」，而前商台DJ Tristan（黎榮業）另在另一網台節目《娛樂好好玩》中，提到曾被對方掟鉸剪兼強制熄咪。阿蘇日前回應傳媒時，直認自己「我根本係咁惡吖嘛！」
蘇施黃︰點解要我道歉？
阿蘇直言懶理網民負評，稱自己入行近半個世紀，已練到百毒不侵，不會因為大家的負評感不快。她又指PA人工又不高，如果有人被罵足8年都不走，那麼對方一定是傻到不得了。她稱跟泰山至今仍有傾有講，對方也有告之她做了訪問，並多謝她給予機會，自己也不會為昔日的行徑道歉，「當日係佢做得唔好我先窒佢，點解要我道歉？大家有冇搞錯嘢？個世界係咪神經㗎？」
阿蘇表示沒有為泰山的受訪內容感到不開心，強調自己仍是個大魔頭，並指娛樂圈不能以打工仔的心態去看，要快、醒目及有性格，否則難以生存。至於泰山是否表現合格，阿蘇則稱應由觀眾去給予評價。
