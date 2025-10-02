蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」

自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件，並坦言該段時間「唔開心多過開心」。後來另一位曾經同蘇施黃開咪嘅主持Tristan更自爆被阿蘇掟較剪，又試過做節目時因為睇法唔同而被阿蘇熄咪。

泰山

被網民批評係職場大魔頭嘅蘇施黃，接受傳媒訪問回應泰山嘅經歷時講笑自認『惡』同『乞人憎』。對於泰山自稱被人鬧足8年，蘇施黃話佢同泰山而家仍然有傾有講，對方都有提到訪問內容，而且有多謝阿蘇畀機會佢。但係蘇施黃都話泰山傻，因為俾人鬧都唔走，PA人工又唔高。對於「職場欺凌」泰山一事，蘇施黃表明唔會道歉，更笑言「當日係佢做得唔好我先窒佢，點解要我道歉？」，又指「個世界係咪神經㗎？」。

廣告 廣告

蘇施黃

蘇施黃亦強調入行近半個世紀，已經練到百毒不侵，睇到負評唔會唔開心，並為處事手法自辯。阿蘇明言做娛樂圈要快、要醒、有性格，唔係人人做得嚟，唔可以用打工仔心態去睇娛樂圈，所以佢對圈外人嘅睇法不以為然，因為佢地唔會知娛樂圈幾難生存」。而家泰山做主持、拍片教煮食，總算打出一片天，蘇施黃未有評論泰山做成點，認為應該由大家評價。

蘇施黃同泰山冇再喺電台合作之後，都試過互相喺對方個youtube channel出現

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！