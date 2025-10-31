蘇格蘭少年無端圍毆台留學生 未列仇恨犯罪

【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭首府愛丁堡今年8月底有台灣留學生，在巴士上遭無端圍毆，過程被拍下並傳網絡。蘇格蘭警方周四（30日）向台媒透露，警方已結束調查，3名涉事少年被起訴，但犯行未被歸類為「仇恨犯罪」。

蘇格蘭警察局一名發言人表示，警方8月31日接獲報案後趕赴現場，將29歲男事主送往愛丁堡皇家醫院接受治療。發言人又指，3名捱告少年分別為14、15和16歲，據了解是依「傷害」相關罪名遭起訴。

早前報道指，29歲男事主在巴士上先被言語攻擊，再被4名青少年毆打，另有一名青少年用手機錄影過程，現場疑似沒有其他人。男事主接受治療即日出院後，乘搭另一輛巴士時，卻有兩名少女走向他，稱已在網上看到他被圍毆的影片，恐嚇「我們認得出來你是誰」。

