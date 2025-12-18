蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地

玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元，相當犀利。加上歷年投資有道，蘇民峰身家估計至少逾億，師傅亦幾乎每個月都去旅行歎世界。

蘇師傅日前出post分享提到有朋友邀請去船河，仲準備咗生日禮物，點知師傅嘅愛人病咗去唔到，朋友仲專誠送禮物去佢屋企。蘇師傅同時貼出家居照，見到有個半圓形客廳，牆上嘅書櫃放滿書，地方相當闊落。富貴嘅蘇師傅不時share在家食乜，同一個post佢就分享晚餐有牛尾湯加豉油王多蔥多韭黃炒麵，再加個炒菜，相當家常，而且仲係蘇師傅自己煮嘅！尋日佢嘅晚飯都係食土魷馬蹄蒸肉餅、大豆芽菜肉豆腐卜炒魚鬆同金銀菜煲豬骨湯，同大家屋企冇咩分別。

蘇民峰早前宣布開風水班

蘇民峰自80年代中已經開班授徒，直至2011年改為私人指導，有傳跟師傅學嘢籲學費高達300萬兼要夾八字。蘇師傅多年來買落唔少物業，不時同愛人Lillian齊齊遊埠，有傳蘇民峰同Lillian 1993年已經結婚，但師傅甚少稱對方做老婆。據知Lillian來頭不少，外公係國民黨將軍﹐於美國生活多年嘅Lillian曾經係model，來港工作時同蘇師傅撻著並交往多年。

蘇民峰同愛人Lillian

