蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值

蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：做善事唔使張揚

著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」

從照片中看到，蘇民峰二人準備兩大兩細行李箱，於貴賓室享受美食、頭等艙飲香檳，又於到達當地後透露自己以咖啡和月餅做早餐，又與朋友飲茶，極為寫意。不過相隔一日，有網民誤以為蘇民峰僅吃喝玩樂唔做善事，蘇民峰發長文反擊，分享99蘇語錄，並強調做善事唔需要張揚，表示：「一次性回覆那些用把口叫人做善事的人，做善事唔使張揚，又唔使話俾人知。哎呀，我今日做咗善事啦。如果以後再有人問我點解唔做善事，淨係喺度吃喝玩樂，我一定會把佢封鎖同埋刪除佢嘅留言，因為呢啲說話太冇營養價值！」唔少網民都留言支持蘇民峰，仲叫佢唔好畀其他人影響外遊心情：「蘇師傅！講得對」、「師傅就係經常行善才有現在這樣咁好的福報的」、「師傅，這文章文筆流暢，發人深省」、「我相信師傅平時一定有做善事嘅。話人嗰啲人，係又話唔係又話，其實就係妒忌心重，妒忌人哋福報好。」、「好多人有紅眼病」、「很喜歡師傅講嘅最後嗰段，為善不宣」等等。

廣告 廣告

蘇民峰IG

蘇民峰IG

蘇民峰IG

蘇民峰IG

蘇民峰Facebook

蘇民峰Facebook

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！