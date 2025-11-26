蘇民峰開暑期風水班索價5萬每分鐘賺4位數？天價學費惹熱議

著名堪輿學家蘇民峰玄學知識豐富，多年來提供解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、改名、流年命相、八字全相及公司改名等服務，全靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿。蘇民峰更於1986年開設蘇民峰教室，將風水命理知識發揚光大，直至教學後期覺得有點身心疲累，2011年停止公開授課，轉為私人教授。日前，蘇民峰於社交平台及命理風水網站發文分享「2026年暑期風水班」課程細節，其天價收費震驚網民。

蘇民峰宣布「2026年暑期陽宅風水班」暫定於2026年8月8-9及15-16日，分4天進行，上課時間為下午2:00時至7:30，期間4:30-5:00小休，上課時間總共5小時，整個課程20小時。課程全以廣東話任教，收費為5萬港元，名額最多200人，額滿即止，入讀嘅學員亦可優先報讀2027年暑期八字班。有網民估計蘇民峰開班總收入至少1,000萬，平均每小時收入50萬港元，每分鐘賺8,333元。天價收費惹起熱議，唔少網民認為收費高昂，但仍有部分網民直言想報名，認為蘇民峰有名氣兼有料，絕對有資格收天價學費。

廣告 廣告

有傳蘇民峰已擁有2億身家，於世界多處地方都有物業，包括日本、泰國和美國北海道二世古單位等等。今年2月，蘇民峰透露為買咗3年嘅比華利山豪宅添置傢俬：「間屋買咗三年，今次先正式整好全屋嘅窗簾，買咗梳化同飯枱，臨時個梳化搬落地下，下次返嚟就有正式梳化同埋飯枱用，唔使再成日坐喺廚房嘅吧枱食飯。」而且，蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，認真有米。

蘇民峰

蘇民峰

蘇民峰

蘇民峰

蘇民峰

蘇民峰

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！