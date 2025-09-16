蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動

歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。

近日有網友反映稱，他向溫州市相關部門投訴蘇永康將開演唱會一事，訴求停止該藝人在溫州的演唱會。他發布截圖，顯示龍灣區文化和廣電旅遊體育局答覆工單稱，該演出活動經審核同意，材料齊全，程序符合要求，批准同意演出。

蘇永康於2002年6月與台灣女星安雅於台北酒吧因涉嫌服食及藏有搖頭丸被扣查，被判入台北看守所觀察勒戒，19日後獲釋，二人因此形象受損，事業陷入低潮。2004年轉至中國發展，不料如今被重提黑歷史，遭內地網友投訴抵制辦演唱會。

蘇永康早前同BIG FOUR一齊開騷。

依家佢搞內地個唱，點知獲投訴。

龍灣區文化和廣電旅遊體育局工作人員回應稱，已接到關於蘇永康演唱會的反映，正在跟進相關情況。蘇永康演唱會的審批工作在省級層面，目前沒有接到不被允許舉辦的通知。浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的：「他近兩年也有在其他城市開演唱會。」

而昨日售票平台顯示，蘇永康「So Live」2025巡迴演唱會溫州站將於10月6日在溫州奧體中心體育館舉辦，票價為199元至699元不等，當時仍可正常購票。但此事喺網路傳開後，引嚟抵制聲浪，目前售票平台已搜唔到蘇永康演唱會資訊。平台客服人員回應稱，本場演唱會還處在預售當中，不清楚涉及演出的其他情況。