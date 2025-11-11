蘇永康夜撻「青春版鄧麗欣」 海旁談心掃背拖手

【on.cc東網專訊】歌手蘇永康自2014年與現對任職時裝品牌高層的老婆馮翠珊（Anita)結婚後，育有一子，一家三口幸福美滿，蘇永康的好男人形象人所共知，是圈中公認的愛妻號和好爸爸穿。可是他近日頭頭碰着黑，先是被翻在23年前的涉毒風波，導致原定演唱會叫停，有傳他近日撻着一名貌似鄧麗欣的年輕女子，二人更暗夜在黃埔「蜜」會。

據知，這名「青春版鄧麗欣」年約20多歲，身形嬌小，長髮披肩。當晚蘇永康穿上西裝，而女伴就一身一身運動Look，似是陪對方做運動。兩人先在尖沙咀會合。蘇永康在會面前還特意到便利店購買了兩盒牛奶，十分細心，隨後兩人一同上車。蘇永康然後揸車到黃埔附近一處暗角。倚星對月氣氛浪漫，蘇永康伸手輕撫女伴玉背，女伴即興奮得手舞足蹈，兩人又依偎「蜜」斟，極之親暱，兩人最後十指緊扣地返回座駕，隨即離開。

今次事件曝光前，蘇永康太太Anita在社交網分享與他齊齊出席朋友生日飯局照。相中未知老公「出軌」的Anita，坐在蘇永康大腿上相當Sweet，而Anita更Po「BIG FOUR」入圍叱咤我最喜愛組合相，力撐老公。對於蘇永康被爆偷食，他仍未回覆，其助手只表示沒有回應。

