蘇永康就涉毒舊事發文道歉 太太馮翠珊留言鼓勵「老公加油！」

蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。

事件主角蘇永康晚上於社交平台發文就事件致歉，文中更三次表示「對不起」 －

請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部份公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！

我深深明白錯誤的污點是永不能磨滅的，在過往的二十三年裏我沒有一天忘記我犯的錯，我未曾企圖忘記它，反而常常想起它以提醒自己往後要好好地走好人生的每一步，同時也希望大眾藉着我的錯及後果自省人生不能從來，要謹言慎行！

所以在這二十三年來我不斷努力地重塑我的人生，在兒子、丈夫、爸爸的身份上竭盡所能，我更加明白每個人都必須為社會做貢獻，更何況犯過錯誤的人，所以二十三年來我一直盡我的綿力回饋社會，這些年在這方面做了甚麼我就不多說了，因為這是我應該做的！

在往後的日子我會繼續努力實現先賢口中「知錯能改，善莫大焉」的訓誨！說這些不是為了希祈我的污點被磨滅，只希望它會在我的努力下漸漸褪色....變色....最後變成一道帶鼓勵性的疤痕。最後，再次對所有人說一聲：對不起！

9月23日

蘇永康係《聲秀》導師之一

喺蘇永康IG上，唔少「阿公」嘅朋友都表達支持鼓勵，太太馮翠珊更留言「老公，加油! 我和最愛錫你的家人和朋友永遠在你身邊支持你！」。

唔少蘇永康嘅圈中朋友都喺IG上表達支持鼓勵

蘇永康同太太馮翠珊育有一子

