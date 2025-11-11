超市雙11優惠合集！
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」
該周刊照片中之蘇永康，髮型與服裝跟2014年他為環球小姐擔任嘉賓演出時一模一樣，而剛剛蘇永康太太老婆Anita亦開腔回應：「在此統一回復：
1.謝謝大家關心，我們夫妻感情非常穩定。
2.2014年我還沒正式成為
「蘇太太」所以這是「蘇先生」婚前的一段小插曲。
老公，看來你當年魅力沒法擋，不過最後還是被我收了。」
