蘇永康被揭密會「嫩版Stephy」斷正 海旁十指緊扣談心？

原定上月喺浙江溫州舉行個唱嘅蘇永康，因為被網民提及23年前喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，加上有人向當局舉報，令蘇永康個唱嘅門票喺內地售票網下架，隨後更要取消演出。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。蘇永康其後發文道歉，表示「在過往的二十三年裏我沒有一天忘記我犯的錯」。

蘇永康係《聲秀》導師之一

犯過嘅錯係咪假使有日能忘記？今日有周刊報導指，已婚嘅蘇永康被記者影到同「嫩版鄧麗欣」喺海邊有親密動作！今次係咪又要認錯？

蘇永康同太太馮翠珊育有一子

周刊指收到報料，蘇永康同一位廿幾歲索女有來往，並附上圖片稱「阿公」拎住2盒鮮奶同呢位「嫩版Stephy」喺尖沙咀會合同靚女齊齊飲。之後二人驅車到紅磡海旁，蘇永康被指掃住靚女背脊一齊睇住維港夜景點樣令海和天遇上，二人動作據報甚為親暱，甚至話係同情侶冇分別。短聚半個鐘之後，疑似蘇永康同靚女拖住手揚長而去。畢竟照片有啲朦朧，究竟呢位「嫩版Stephy」會唔會原來係蘇永康太太馮翠珊Anita，又或者係早前做《聲夢》導師同組員深入交流呢？男人不該讓女人流淚，蘇永康應該知點拆。

