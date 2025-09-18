蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責

蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。

蘇永康

文章首先認為有關方面從善如流取消蘇永康演唱會，「及時止損，值得肯定」，但同時提出質疑。「此事仍有許多疑問待解：蘇永康演唱會是如何發起的？為什麼連網友都能看出來的問題卻能突破審批關卡？誰該為此負責？」。

蘇永康早前曾到內地希望小學探訪

文章提到類似案例不只發生一次，「蘇永康​​近兩年在其他城市也曾經開過演唱會。面對這種“破窗效應”，所觸及的深層問題不能不讓人警醒」，又認為同類事件令「相關部門的權威和價值取向備受質疑，公信力也不免遭受侵蝕」。評論指出必須取消蘇永康演唱會之外，「進一步依法依規問責也是必須的。唯有這樣，才能以儆效尤，形成震懾效應」。

內地近年封殺劣跡藝人，評論重申毒品禍害之外，更強調藝人「一旦涉毒，就要付出應有的代價」，而且表明涉毒藝人嘗試復出是堅決不被允許。「每一次對涉毒藝人的寬容，都是對緝毒英雄的褻瀆；每一次對涉毒藝人復出網開一面，都是對法治和公序良俗的破壞，也是對大眾情感的傷害。這也提醒相關藝人，莫試探大眾的容忍度，莫挑戰基本的社會規範。相關商業機構在邀請、推廣藝人時，應嚴格將藝人的道德品行、法律記錄作為重要評鑑依據」。文章認為，今次蘇永康演唱會事件提醒了相關審批部門要嚴格管理。

2002年6月，蘇永康與台灣女星安雅於台北一間夜店因涉嫌服食及藏有搖頭丸而被扣查，更被判入台北看守所觀察勒戒半個月。蘇永康嘅歌唱事業陷入低潮之外，同當時太太馮麗清於翌年離婚。直至2010年蘇永康喺香港推出嘅歌曲《那誰》成為熱門歌曲，事業先至再現曙光。

