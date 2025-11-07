iHerb雙11優惠全網限時74折
蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收資產 包括三具恐龍化石價值逾億 生於福建傳擁多國護照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國當局在一宗追討涉嫌犯罪所得的案件中，沒收新加坡商人蘇炳海名下的多項高值資產，其中包括價值過億港元、距今約 1 億 5 千萬年的侏羅紀恐龍化石，成為案件焦點。
綜合外媒報道，英國國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency，簡稱 NCA）於前日（5 日）根據《犯罪收益法》與蘇炳海及其公司「蘇帝國有限公司」達成和解協議，充公包括兩具異特龍（Allosaurus）及一具劍龍（Stegosaurus）化石在內的資產。該法例允許當局在無須刑事定罪的情況下，收回被視為非法所得的財產。
沒收倫敦九套公寓
這批恐龍化石於去年在倫敦佳士得拍賣會上以 1,240 萬英鎊（約 1.2 億港元）成交，外觀如同自然歷史博物館展品。除化石外，當局亦沒收蘇炳海在倫敦的九套公寓，以及 11 件中國藝術品，後者於 2022 年拍賣會上以逾 40 萬英鎊（約 408 萬港元）購得。根據法院命令，變賣資產所得的四分之一收益將匯入蘇炳海指定的銀行帳戶。
蘇炳海背景顯赫且跨國身份複雜。現年 37 歲的他出生於中國福建安溪，曾是新加坡規模達 30 億新加坡幣洗錢案的關聯人物。他在 2023 年 8 月離開新加坡後再未返回，翌年 10 月與妻子同意交出總值約 3 億 1,660 萬元的資產，包括四輛總值約 836 萬元的豪華汽車。他被禁止再次入境新加坡。另有報道指，他除中國國籍外，亦持有柬埔寨、瓦努阿圖及聖基茨和尼維斯護照。
