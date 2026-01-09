蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。
蘇玉華於社交媒體分享希望「越想趁年青趁有能力趁有體力，早點踏出這一步」，與老公潘燦良再度環繞地球一周，而這趟自由自在的旅程「就如風一樣沒有方向」，潘燦良亦有分享旅途打卡照，近日二人於玻里尼西亞享受啤酒與美景，甜蜜得讓人羨慕！
相愛逾 30 年 愛情綿綿可環繞地球一周！
蘇玉華與潘燦良相愛 24 年後，於 2020 年正式登記結婚，逾 30 年的愛情長跑依然甜蜜如昔。二人曾分享視對方為靈魂伴侶，更是生活上的最佳夥伴，並伴隨對方追演藝夢，蘇玉華曾指「佢已經係我生活、生命、身體嘅一部分，瞓覺仲會拖手，見到佢仍然係開心」。
潘燦良於愛情長跑期間，曾多次向蘇玉華求婚，但蘇玉華一直到 2020 年才答應。蘇玉華曾回應指「別人結婚不代表自己一定要結婚，因為我滿意現狀，兩個人相處最緊要快樂，以及真的令彼此成長」。
「我唔會要佢改變啲咩，佢都唔會要我改變。我愛嘅係愛佢所有嘢，就算係缺點都好，我知道係佢一部份。」 －蘇玉華
結婚只是法律儀式 生活才是戀愛的根本
2020年決定結婚，全因疫情期間有時間思考這回事，而且目睹朋友離世的憾事。蘇玉華坦言人生走到最後一刻，最親密的人不能為你進行決策是一件淒涼的事。婚後二人繼續低調的生活，相約環遊世界看盡最美風景，過著簡單而愜意的生活。也許這就是最完美的戀愛狀況，比一紙婚書更具深層意義。
「我哋瞓覺仲會拖手，係啲好細節嘅嘢一路經營同灌溉嘅一種關係，我會問佢今日過成點、拍戲拍成點？我諗係咁簡單、咁細微，咁生活嘅嘢，而唔係驚天動地嘅事，但呢啲嘢累積係好緊要，同埋真心地欣賞佢。」 －蘇玉華
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
39歲石原里美，當母親後更添魅力！打破常見婚後即隱退的女演員常態：愛情如鏡，要讓自己成為更好的人
