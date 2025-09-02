靜靜隱身於中環蘇豪繁華街區的NIWA廚師發辦餐廳，「NIWA」意為「禪意庭園」，靈感源自日本庭園哲學，旨在為賓客營造一處遠離塵囂、回歸當下的靜謐之境。



餐廳整體空間出自Design East創意總監Yuki Yasukagawa之手，他融合傳統日式美學與當代設計語彙，憑藉中日雙文化背景，與本地及日本匠人密切合作，以嚴謹工藝打造質樸而恆久的空間質感。



走進餐廳，會先看到中央的壽司吧枱，由溫潤的木材製成，周圍有綠植點綴。大面玻璃窗和半透明的障子式屏風，引入自然光，讓光影隨時間變化。



餐廳細節處處體現精湛工藝，包括特製的日本檜木餐桌、帶有火燒花崗岩粗獷質理的檯面、和煦柔光的燈飾，共同勾勒出低調內斂的空間肌理。半透光和紙屏風柔化日光，營造靜謐氛圍；木材與和紙皆由日本匠人親手製作並直送，承載百年技藝。精準無縫的榫卯結構、嚴謹細膩的木作，低調卻極盡講究。



於聲音方面，空間採用多層柔和材質隔音，隔絕外界噪音。室內溫度經過調整，並在行走動線上使用不同材質。由清冷堅實的石材，漸轉為溫潤細密的檜木，最終過渡至柔韌承托的布藝座椅，讓觸感逐步變化。



餐廳呈現的氣味設計同樣低調而隱約，淡雅的檜木香氣與時令植栽的鮮綠氣息，輕柔瀰漫，引領賓客從踏入瞬間，到品嚐每一道料理，都將注意力回歸至真正重要之處——桌上的佳餚。壽司吧枱後方有小型庭園，把自然景致融入室內，讓整體用餐氛圍更放鬆。



NIWA

地址：中環堅道61號地舖

電話：+852 2104 5333

訂座：https://inline.app/booking/NIWA/incentral

蘇豪NIWA日式禪意餐廳，匠心工藝打造沉浸五感的用餐體驗

