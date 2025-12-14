蘇錦樑逝世︱曾俊華撰文悼念 讚對方「善良的舊同僚、慷慨的朋友」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。前財政司司長曾俊華今日（14 日）在社交平台撰文，稱得悉蘇錦樑死訊後「非常震驚同難過」，並指事前不知道對方患重病，對一位「善良嘅舊同僚、慷慨嘅朋友」這麼早離世感到痛心。

曾俊華回憶，與蘇錦樑相識時對方仍是民建聯副主席，其後加入政府出任副局長，再升任局長；他當時出任財政司司長，因工作關係與蘇錦樑有緊密聯繫。他又提到，蘇錦樑中學時期已到加拿大生活，回歸前後回流香港，兩人同樣在北美居住多年，因此有不少共同話題，亦曾一起談論足球、棒球及籃球等賽事。

曾俊華形容，蘇錦樑一直友善、樂於助人，並稱自己離開政府、回復市民身分後，如有需要且涉及蘇錦樑的專業範疇，對方仍會出手幫忙。他舉例指，自己成立「薯片叔叔共創社」時，蘇錦樑曾在法律方面提供全面協助，令他「永遠心存感激」。

蘇錦樑

保齡球「長勝將軍」

他又指，過去不時在 Hong Kong Club 與蘇錦樑碰面，每次都會聊天、互相更新近況；並提到不少人未必知道蘇錦樑擅長打保齡球，在會所比賽中常成「長勝將軍」。

蘇錦樑曾於政府及多個公共機構服務。他在 2008 年加入政府，出任商務及經濟發展局副局長，並於 2011 年至 2017 年出任商務及經濟發展局局長；他亦曾任民建聯副主席，並出任醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員等，參與公共醫療、教育及地區治理等工作。據了解，蘇錦樑離開政府後近年患有白血病。