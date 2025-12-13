蘇錦樑逝世｜李家超及梁振英致哀 張國鈞讚揚為港經濟發展出力(羅家晴報道)

【Now新聞台】商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。行政長官李家超表示哀悼，讚揚他多年在經濟、貿易等多個範疇貢獻香港。

蘇錦樑最後一次公開場合露面是去年10月31日，出席教育局前局長孫明揚的追思會。據悉他近年患有重病，離世原因是與腦血管病有關，終年67歲。

啟發他加入民建聯的前立法會主席曾鈺成稱，最近一次見面已經數年前，對他的離世感到傷感。

前立法會主席曾鈺成：「當最初聽到他有重病時，大家都為他感到擔心，但是他一直都很樂觀，最後一次見他已經是數年前的事，但他都仍然很樂觀，而且他家庭的兒女和孫兒都過得不錯，他都能夠安慰，祝願他能夠安息。」

他的前上司、全國政協副主席、前特首梁振英亦在社交平台發文悼念。

行政長官李家超對蘇錦樑離世表示哀悼，指他在政府和不同公職服務香港多年，於經濟、貿易、旅遊等多個範疇成功推動本港發展。

律政司副司長張國鈞則指，他對社會工作非常熱心，對本港經濟發展貢獻良多。

張國鈞：「他除了在社會之外，亦加入過特區政府，特別在經濟發展方面出了不少力，甚至離開政府後，在社會不同層面為社會工作。我對於他的離世感到非常惋惜，希望他的家人節哀，希望他一路好走。」

商務及經濟發局局長丘應樺同樣對蘇錦樑的離世表示深切哀悼，指他在任內推出多項政策措施，成功促進香港與其他經濟體合作。

