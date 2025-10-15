蘋果傳擴大越南生產新設備 續降低對華依賴

蘋果據報越南生產智能家居新設備，繼續降低對中國製造的依賴。(AP)

正當蘋果公司(APPL)行政總裁庫克(Tim Cook)訪華之際，《彭博》報道，蘋果正準備擴大其在越南的製造業務，藉此進軍智能家居產品市場，並繼續降低對中國製造的依賴。

擬推 智能家居新設備 包括桌面機器人

據報道，蘋果擬於明年推出一系列智能家居新設備，包括家用安防攝像頭，以及一款可控制家電的中控顯示屏。此外，一款配備電機和傳感器、具備自主移動能力的桌面機器人，則預計將於2027年推出，但上述的產品都計劃在越南生產，此舉標誌著蘋果在新產品策略上的重大轉變。過去，蘋果通常先在中國生產新設備，然後再在其他國家擴產或轉移生產。

與 比亞迪合作 組裝

報道進一步指出，在即將推出的家居中央控制設備以及未來的機械人項目上，蘋果正與內地電動車製造商比亞迪(1211)合作，後者將負責產品的最終組裝、測試和包裝。據悉，蘋果還計劃與比亞迪在越南擴大iPad的生產。

目前，蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac電腦以及舊款HomePod。對於報道內容，蘋果發言人暫未回應置評請求。

