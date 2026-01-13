蘋果攜手谷歌 Siri採用Gemini技術

（法新社舊金山12日電） 美國科技巨擘蘋果（Apple）與谷歌（Google）今天宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧（AI）功能將由Google的Gemini技術支援，包括語音助理Siri。

這項合作象徵蘋果一大轉變，蘋果向來自主研發核心技術。

Google和蘋果聯合聲明說：「經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術為蘋果基礎模型提供最強大的基礎。」

此舉也代表兩家長期在智慧型手機市場競爭的公司罕見聯盟。蘋果的iOS和Google的Android主宰全球行動作業系統市場。

然而，儘管互為競爭對手，雙方多年來也維持利潤可觀的合作關係，Google每年向蘋果支付數以十億計美元，以維持在智慧型手機iPhone等蘋果裝置上的預設搜尋引擎。

這項安排曾面臨監管單位密切關注，美國司法部在反托拉斯案件中主張，此舉協助Google維持在搜尋引擎市場的壟斷地位，不過法官仍放行。