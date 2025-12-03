精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【蘋果樹屋圖書】繪本開倉低至一折 $1換購聖誕遊戲書（03/12 - 08/12）
蘋果樹圖書現正舉行圖書繪本大開倉，以「Love. Hope. Books.」為主題，透過閱讀陪伴孩子與家長在年末時刻安頓心靈，聚焦珍惜、情緒教育、生命教育與親子關係等主題，引導孩子認識情緒、學習關懷，並建立正向價值觀。
於12月3至8日期間，過萬本圖書低至1折，油塘店買滿1-5本即可享65折、買滿6本即可享6折（特價書除外），於網店網上開倉亦可享全店65折！同場還有$10特價專區，購物即可以 $1加購《玩出我的聖誕節》遊戲書。
HK$1換購優惠
凡現場購物可加 $1 換購《玩出我的聖誕節》(價值$100)
Love. Hope. Books. 主題書目推薦
是次兒童圖書繪本開倉特別精選以下主題書籍：
人氣繪本圖書專區
同場亦設多個人氣系列專區，包括：《屁屁偵探》、《野貓軍團》、《大排長龍》系列、《山貓醫生》、《飛鼠郵差》、《100層樓的家》、《多啦A夢》、災難求生兒童漫畫、不同主題人氣繪本、兒童漫畫、發聲書、貼紙書、STEAM圖書，以及幼兒早教互動書及中英數補充練習及教養書等。由學前至中小學階段所需讀物一應俱全，為小朋友、家長與教育工作者提供多元選擇。
教育圖書開倉限定優惠
是次活動同時設有多項教育圖書開倉優惠，包括：
Magic Phonics 開倉優惠 $499
開倉價只售HK$499 (原價HK $1,996)；或購買任何香港教育圖書有限公司產品，可加 HK$150 換購一套。
小學練習優惠
精選練習 $99／3本、指定練習半價、精選英文圖書低至 $20
* 消費教圖產品滿HK$300，即可獲贈精美禮品包乙份。
* ParentNet 會員完成消費後登記收據，可額外獲贈試卷電子版乙份；現場追蹤教圖 ParentNet 家長群 WhatsApp 頻道，更可即場獲贈精美貼紙乙張。
蘋果樹屋網上圖書開倉同時進行
整個12月，蘋果樹屋都會舉行網上圖書開倉，全店正價圖書65折（特價書除外）
網上開倉：www.appletreehouse.com.hk
訂單須於開倉期內完成付款
將於12月9日起陸續出貨
如遇缺貨將安排退款
設有運費優惠，不設免費送貨
—
日期：2025/12/03 - 2025/12/08 上午10時至6時半
地點：九龍油塘草園街4號華順工業大廈2樓D室及蘋果樹網店
＝＝＝＝＝＝＝
