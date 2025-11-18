四大飲食平台網購優惠碼大放送！
蘑菇頭雙重朱古力馬芬小蛋糕
🎄聖誕節🎄系列之 🍫蘑菇頭雙重朱古力馬芬小蛋糕🍫 呢款馬芬小蛋糕...... 極簡單易做👍👍 又好味😋😋 又吸睛😍😍 爆得好正，大蘑菇頭好鬼得意，我灑左少少防潮糖霜，再簡單插棵聖誕樹同聖誕牌，即時增添左冬日聖誕氣氛✌️✌️ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BrFFmYpyx/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
牛油 50 g
蛋 1隻
糖 35 g
鮮奶 40 ml
低筋麵粉 47.5 g
粟粉 7.5 g
發粉／泡打粉 3 g
純可可粉 17 g
入爐朱古力粒 25 g＋適量※裝飾
食譜份量
7.5 cm蘑菇頭馬芬蛋糕模@65 g 4個
作法:
1 ：
1. 先用打蛋器將蛋打散，加入糖，拌勻至完全溶合 2. 加入鮮奶，攪拌至完全均勻 3. 再加入牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），拌勻
2 ：
1. 用篩加入低筋麵粉、粟粉、發粉／泡打粉和可可粉，拌勻至無粉粒 2. 最後，加入朱古力粒，拌勻
3 ：
4 ：
1. 粉漿加入蛋糕紙托中（8成滿），在桌面上敲幾下震出氣泡，然後在蛋糕表面放上適量朱古力粒
5 ：
6 ：
7 ：
1. 預熱5分鐘（180°），放中層，焗約20-25分鐘至表面上色均勻，即可
8 ：
9 ：
10 ：
11 ：
12 ：
13 ：
14 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56355
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
五指毛桃止咳湯食譜！海底椰五指毛桃蘋果湯 去濕化痰轉季宜飲
轉季天氣，加上潮濕，令人經常都會覺得沒有精神，又容易氣管敏感易咳有痰，這個時候可以試煲這個非常清甜，又健脾祛濕化痰的湯水。五指毛桃除了有益，煲起湯的時候更會有陣陣椰子清香非常好喝，用來跟雞同煲更是美味加倍，不過如果怕湯太油，可以將雞皮去掉再汆水才煲，湯煲好便可以連雞肉同吃，即睇如何製作海底椰五指毛桃蘋果湯：Yahoo Food ・ 1 天前
排骨食譜｜叉燒醬燒排骨
叉燒醬燒排骨?惹味香口，自己也容易做到 Barbecue pork ribsCook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
串燒食譜｜日式照燒雞蔥串
一個經常出現在居酒屋或者日本夏日祭典嘅食品雞蔥串燒. 在居酒屋一般吃到是鹽燒或者醬汁燒的雞串, 在家沒有炭爐或電爐去烤雞蔥串,所以今次我唔用焗爐烤焗雞串,我用平底鑊去煎雞蔥串! 希望呢個方法大部分人都可以在家中照做,做法唔複雜又好味希望大家有機會可以一齊試做! Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯鍋食譜│梅子排骨湯鍋 鹹水梅咁處理更香
天氣今個星期又會降溫，吃暖笠笠的湯鍋正是合時。除了麻辣鍋和日式湯鍋，其實簡單的用鹹水梅來做湯底，吃起來帶有鹹水梅的微鹹微酸，也是十分開胃不油膩，梅子壓爛後用米酒來調開，香氣會更醇厚濃郁，加少許糖調味，更可以托出甘鹹，即睇如何製作梅子排骨湯鍋：Yahoo Food ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 10 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 16 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 19 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 1 天前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 21 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 11 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前