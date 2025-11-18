🎄聖誕節🎄系列之 🍫蘑菇頭雙重朱古力馬芬小蛋糕🍫 呢款馬芬小蛋糕...... 極簡單易做👍👍 又好味😋😋 又吸睛😍😍 爆得好正，大蘑菇頭好鬼得意，我灑左少少防潮糖霜，再簡單插棵聖誕樹同聖誕牌，即時增添左冬日聖誕氣氛✌️✌️ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BrFFmYpyx/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

牛油 50 g

蛋 1隻

糖 35 g

鮮奶 40 ml

低筋麵粉 47.5 g

粟粉 7.5 g

發粉／泡打粉 3 g

純可可粉 17 g

入爐朱古力粒 25 g＋適量※裝飾



食譜份量

7.5 cm蘑菇頭馬芬蛋糕模@65 g 4個





作法:

1 ：

1. 先用打蛋器將蛋打散，加入糖，拌勻至完全溶合 2. 加入鮮奶，攪拌至完全均勻 3. 再加入牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），拌勻

2 ：





1. 用篩加入低筋麵粉、粟粉、發粉／泡打粉和可可粉，拌勻至無粉粒 2. 最後，加入朱古力粒，拌勻

3 ：







4 ：





1. 粉漿加入蛋糕紙托中（8成滿），在桌面上敲幾下震出氣泡，然後在蛋糕表面放上適量朱古力粒

5 ：







6 ：







7 ：





1. 預熱5分鐘（180°），放中層，焗約20-25分鐘至表面上色均勻，即可

8 ：







9 ：







10 ：







11 ：







12 ：







13 ：







14 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56355

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com