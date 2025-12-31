jvavwpy8cjxu.jpg

昨日(30日)晚上9時19分，警方接獲蘭桂坊8至11號一酒吧負責人報案，指上址的玻璃及電子屏幕被人以鐵棍及木棍毀壞。

人員接報到場，經初步點算，上址有31個電子屏幕、一棵聖誕樹及一部飛鏢機被毀壞，總值約38萬元。經初步調查，案件列「刑事毀壞」，交由中區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方現正追緝12名涉案男子，據報當時他們手持鐵棍及木棍闖入店內掃蕩。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/蘭桂坊酒吧遭掃場38萬元聖誕樹等財物被毀-反黑組追緝12男/632307?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral