牛腩食譜｜蘿蔔清湯牛腩

喺外國讀書時,我最記掛的食物除了魚蛋同街邊一串串外,好記掛嘅係香港奶茶,雲吞麵,叉燒飯同我最喜愛吃的牛腩,牛腩之中我較鍾意蘿蔔清湯牛腩,原因係冇咗侯柱醬嘅味道去掩蓋,可以食到牛腩真正嘅味道! 今次我嘗試做蘿蔔清湯牛腩,希望大家喜歡啦! Facebook: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛骨 750g

牛坑腩牛爽腩 1380g

牛筋 580 g

甘草 15 g

桂皮 10 g

陳皮 兩塊

月桂葉 12塊

草果 4粒

八角 五粒

胡椒 20 g

日本蘿蔔 一條

薑 40g

蔥 幾條

清水 4.5L

冰糖 50g

魚露 10 ml





作法:

1 ：

首先清洗牛腩牛筋牛骨，用凍水把牛腩牛骨牛筋滾十分鐘，十分鐘後用清水洗去牛腩污染物

2 ：

白蘿蔔去澀味辛辣方法： 方法是把蘿蔔皮批去1至2 mm厚，白蘿蔔切成3到4mm厚 ，用洗米水/米飯同煮可以令蘿蔔更通透 ，當用針可通過白蘿蔔時變關火，並轉到凍水裏面

3 ：

鹵水料處理： 陳皮浸水並刮囊，薑去皮切片，白胡椒白鑊烘香，敲碎草果外殼，鹵水料洗乾淨後放入魚袋

4 ：

煮鹵水膽： 爆香薑蔥，並加入清水冰糖,陳皮和鹵水料鹵水,滾後細火煮20分鐘

5 ：

煮牛腩： 鹵水膽加入牛骨牛筋和牛腩,全程炆煮九十分鐘，期間檢查有沒有黐底及牛腩是否轉軟，最後十分鐘可加入白蘿蔔和鹽，最後蓋上煲蓋焗煮四至六小時 ，六小時後檢查牛腩是否鬆軟，翻滾牛腩並且撇去多餘的油

6 ：

加入魚露 ，如牛腩未鬆軟可滾起後傳小火炆煮三十分鐘，30分鐘後蓋上煲蓋焗煮三十分鐘，如牛筋尚未鬆軟,先取出蘿蔔牛腩再冚蓋溫焗30分鐘， 30分鐘後如牛筋變得鬆軟,可隔去牛筋取湯，牛腩牛筋切片加入高湯完成





