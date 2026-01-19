曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
蘿蔔糕2026│22間賀年蘿蔔糕優惠推薦！免運攻略/酒店蘿蔔糕優惠/米芝蓮三星餐廳出品
蘿蔔糕優惠大合集！當中酒店都有免運服務，就連米芝蓮食府蘿蔔糕都有優惠，即睇Yahoo Food內文：
蘿蔔糕2026｜蘿蔔糕Fans準備好了沒！2026年農曆新年即將來到，除了必食年糕，蘿蔔糕向來都是最受歡迎的一款！今次Yahoo Food準備了多間酒店、中菜廳、連鎖店等賀年蘿蔔糕禮盒給大家，當中更有不少自取優惠！Yahoo Food將會不斷更新賀年糕點的最強優惠資訊，記得不要錯過！
蘿蔔糕推介1.榮華餅家：與Yahoo聯手推出最強優惠 低至$75有交易
喜歡吃傳統口味的話，榮華餅家的賀年糕點一向是CP值極高的品牌，品牌今年繼續跟Yahoo合作，為讀者提供超抵優惠！當中包括榮華選用自家工場製作的生曬臘腸，配上鮮味香菇、原粒蝦米及清甜蘿蔔絲，製作而成的臘味香菇蘿蔔糕(
原價$110，Yahoo獨家優惠價$75)；優惠由即日至1月18日，加推優惠則由1月20日開始至23日結束，精明眼的你又怎能錯過！
蘿蔔糕推介2.歷山酒店：8折優惠蘿蔔糕配至尊鮑魚XO醬
想購買一個抵食的酒店賀年糕點送禮？推介歷山酒店自家製賀年糕品，包括臘味瑤柱日本蘿蔔糕、櫻花蝦瑤柱芋頭糕 、薑汁黑糖年糕，用料實在，在KKday預訂只需$188起（
原價$228起）！以酒店來說，價錢十分經濟實惠！
換領日期：2026年2月1日至16日
歷山餐廳
地址：北角城市花園道32號（地圖按此）
蘿蔔糕推介3.新同樂：優惠69折起！米芝蓮二星推介瑤柱臘味蘿蔔糕
想平平地入手米芝蓮級數的賀年糕點套裝的話，新同樂率先推出的年糕早鳥優惠就最適合大家。新同樂是本地有名的粵菜館，其每年推出的賀年糕點都十分受歡迎！今年新同樂帶來多款傳統賀年糕點款式，包括啖啖有咬口的瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、鮮香的椰汁年糕、清新甜香的桂花紅豆糕等，蘿蔔糕足料的瑤柱，蝦米，冬菇，臘腸等鹹香臘味，配合蘿蔔的清甜，食味層次十分豐富，必試！新同樂的賀年糕點套裝有不同組合配搭，自由度十分大，正好配合不同家庭的口味！早鳥優惠價後低至$618就買到，各位記得提早搶購啊！
換領日期：2026年2月9日至2月15日
新同樂
地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期4樓401號舖（地圖按此）
蘿蔔糕推介4.帝苑酒店：多款選擇 蘿蔔糕配紅燒鮑魚禮盒/X.O.辣椒醬禮盒
如果賀年禮盒是送給客戶或長輩，當然是禮多人不怪！帝苑軒至尊日本蘿蔔糕配紅燒鮑魚禮盒（
原價$828/盒，優惠價$755/盒）賣相精美大器；想要豐富一點，馬到功成禮盒（ 原價$418，優惠價$377）有齊招財瑤柱蘿蔔糕配吉祥椰汁年糕各一底。如果是自用的話，較親民的招財瑤柱蘿蔔糕亦是不錯的選擇（ 原價$338/盒，優惠價$271/盒）。
換領地址
尖沙咀：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓（地圖按此）
換領日期：2026年2月1日至12日
中環：中環IFC 國際金融中心壹期壹樓LA7鋪（地圖按此）
上水：上水龍琛路 39號上水廣場二樓D2舖（地圖按此）
換領日期：2026年2月1日,10日至12日
蘿蔔糕推介5.港麗酒店：金鐘5星級酒店 75折買賀歲年糕
想送禮得體，五星級酒店出品一定不會失禮！深得金鐘人喜愛的金葉庭今年繼續推出傳統賀年糕點，當中以以甘香惹味的臘味、上等蝦米及清甜蘿蔔炮製出傳統蘿蔔糕。豐腴甘香的經典蘿蔔糕，無論是蒸還是煎同樣滋味，現在於KKday預購還可以享75折優惠（
原價$368，優惠價$276）！
換領日期：2026年1月19日至2月15日
港麗酒店
地址：金鐘金鐘道88號酒店大堂低座Cake Shop餅店（地圖按此）
蘿蔔糕推介6.Mira Dining：米芝蓮中菜廳優惠價推巴馬金腿蘿蔔糕+送$100餐飲優惠劵
Mira Dining除了有貴價中菜廳國金軒，亦有較平民的翠亨邨，質素同樣不俗。當中臘味蘿蔔糕於KKday預訂，都可以享受激減優惠，有預算一點，推介國金軒的巴馬金腿蘿蔔糕（
原價$468，優惠價$368），想要親民一點的話，可以選擇翠亨邨的臘味蘿蔔糕（ 原價$338，優惠價$268）。而無論買哪款年糕，於KKday訂購都會加送Mira Dining $100餐飲優惠劵。
換領日期：2026年2月5日至14日
自取地點：
翠亨邨：尖沙咀美麗華廣場、中環新世界大廈
國金軒：中環國際金融中心商場、尖沙咀美麗華廣場
蘿蔔糕推介7.鷹巢：買2個賀年糕點 滿$398即送貨
不少賀年糕點都需要自取，但旺角希爾頓花園酒店中菜廳鷹巢就推出買滿$398即送貨優惠，即買滿2個蘿蔔糕（
原價$326/個，優惠價$245/個）即可享送貨服務，而且於KKday預訂賀年糕點更有優惠！ 除了蘿蔔糕外，餐廳還有瑤柱臘味芋頭糕、新疆棗皇糕、椰汁年糕等，選擇眾多。
換領日期：2026年1月26日至2月15日
鷹巢
地址： 旺角豉油街二號旺角希爾頓花園酒店2樓鷹巢中菜廳（地圖按此）
蘿蔔糕推介8.天外天：米芝蓮推介餐廳推金瑤臘味蘿蔔糕
米芝蓮中菜廳天外天中菜廳甚少推出賀年糕點，今年終於決定出山，行政總廚黃子其師傅精心炮製出三款自家製賀年糕點，以典雅禮盒盛載。喜愛傳統的客人必試濃郁的「金瑤臘味蘿蔔糕」（
原價$328，優惠價$278）， 選用上乘臘味與黃金瑤柱，配合厚切蘿蔔絲，口感豐富。
換領日期：即日起至2026年2月8日
天外天
地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）
蘿蔔糕推介9.麗思卡爾頓酒店：早鳥限時優惠買2送1！
如果你是要買一定數量的賀年年糕送人的話，就千萬不能錯過麗思卡爾頓酒店的賀年年糕！因為現在在Klook預購的早鳥優惠是買2送1，優惠價低至$232盒（
原價$1,044/3盒）！禮盒以「瑞氣盈門」為主題，完美捕捉繁榮與吉祥的精髓。設計概念以優雅的牡丹花圍繞八角形窗花，象徵著豐盈與好運。牡丹被譽為「花中之王」，代表富貴與榮華。而X.O.醬臘味蘿蔔糕以瑤柱、蝦米及臘味等入饌，配搭當造鮮甜的白蘿蔔，配合香辣X.O.醬惹味十足。
換領日期：2026年2月10日至16日
麗思卡爾頓酒店
地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場麗思卡爾頓酒店9樓大堂（地圖按此）
蘿蔔糕推介10.LUBUDS：KKday獨家85折+送餐飲券$50！
LUBUDS餐飲集團有多間中菜館，好像望月樓、念川居、川川等，一直深受大眾歡迎，今年集團與KKday合作，給予KKday獨家85折優惠，各款賀年糕點優惠價低至$160（
原價$188），送LUBUDS集團$50餐飲優惠券，超級抵食！
換領日期：2026年2月3日至10日
自取地點
LUBUDS®旗下指定餐廳 :
1. 川川｜銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場11樓1102號舖 （地圖按此）
2. 望月樓｜鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓1號鋪（地圖按此）
3. 后園｜九龍尖沙咀廣東道富衛1881公館主樓地下 （地圖按此）
4. 念川居｜九龍旺角MOKO新世紀廣場5樓501號舖（地圖按此）
5. 望月樓｜九龍塘達之路80號又一城G25號舖（地圖按此）
蘿蔔糕推介11.香宮：品味之選！九龍香格里拉酒店中菜廳出品
如果想突出自己的好品味，推介可以選購九龍香格里拉酒店中菜廳香宮的賀年糕點，雖然貴為米芝蓮星級餐廳，但現在只需在KKday預購，即可享早鳥優惠價，香宮臘味蘿蔔糕（
原價$398，優惠價$339）鹹香美味，加上有豐富口感的臘味，更重達1.16公斤，如果一年只買一個蘿蔔糕，香宮的蘿蔔糕一定不會令你失望！另外還有台灣古早咸甜年糕、開心果年糕、金沙奶黃糕、香宮三十年陳皮紅豆年糕等特色之選。
換領日期：2026年1月30日至2月14日
九龍香格里拉酒店
地址：九龍尖沙咀東麼地道64號（地圖按此）
蘿蔔糕推介12.港島海逸君綽酒店：一盒4款試齊黑糖年糕 / 開心果年糕
家中人數不多，但又想一口氣食多幾款糕？推介大家可以一試港島海逸君綽酒店的四季平安，當中包括金華火腿臘味日本蘿蔔糕、羊肚菌芋頭糕、三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕跟開心果年糕，每個只是250克，絕對不怕食不完，而且價錢還低至$76.8，相當抵食。
換領日期：2026年2月4日至2月20日
君綽軒
地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓（地圖按此）
蘿蔔糕推介13.采悅軒：低至75折優惠 一個價錢食3款口味
新年來到，賀年糕點款款吸引，到底食哪款好？東涌世茂喜來登酒店中菜廳采悅軒，賀年喜嚐糕點三盒裝（
原價$1,014，優惠價$758），一次過品嚐巴馬火腿蘿蔔糕、乾清棗皇糕跟沖繩黑糖年糕，滿足想食甜糕跟鹹糕的大家。
換領日期：2026年2月6日至16日
采悅軒
地址：東涌怡東路9號東涌世茂喜來登酒店2樓（地圖按此）
蘿蔔糕推介14.明閣：選用本地自種蘿蔔 買越多越優惠！
旺角米芝蓮一星食府明閣的蘿蔔糕（
原價$398，優惠價$328）選用本地自種的白蘿蔔，於粉嶺的本地農場限量耕種，親力親為實現「農場到餐桌」的綠色餐飲概念，再配上特級玫瑰臘腸、鮮製臘肉、瑤柱等，以及寓意「包羅萬有」的原隻鮑魚，好味又有意思！
換領日期：2026年2月5日至2月16日
康得思酒店
地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層（地圖按此）
電話：3552 3388
蘿蔔糕推介15.帝港酒店：多個賀年糕點禮盒 蘿蔔糕配蟹皇溏心鮑
如果想令賀年糕點送禮起來更加得體，不妨考慮帝港酒店推出的賀年糕點禮盒，好像帝港四喜臨門年糕禮盒（
原價$358，優惠價$315），可以一次過品嚐四款賀年糕點；新年當然少不了鮑魚及花膠，尊貴賀歲極品禮盒（ 原價$488，優惠價$429）就有齊瑤柱臘味蘿蔔糕、蝴蝶酥、帝港蟹皇溏心鮑、帝港金牌紅燒鮑汁跟花膠，送禮自奉皆宜。由即日起至2026年2月8日預訂還有優惠價。
換領日期：2026年1月26至2月13日
換領地點：帝京酒店、帝逸酒店、帝都酒店、帝景酒店
蘿蔔糕推介16.君悅酒店：選用燕窩鮮肉臘腸製作
想盡顯奢華滋味？今年君悅酒店的瑤柱臘味蘿蔔糕（
原價$328，優惠價$278.8）以優質蝦乾、臘肉及港灣壹號與澳門龍天燒臘原創特上燕窩鮮肉臘腸精製而成。換句話來說，即是每啖蘿蔔糕都可以食到名貴燕窩，由即日起至2026年1月25日可享85折優惠，而且買越多就越多折頭！
換領日期：2026年2月2日至16日
糖果屋
地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓（地圖按此）
蘿蔔糕推介17.文華東方酒店：中環奢華之選
中環的朋友想送賀年糕點給客戶跟朋友？推介中環奢華之選文華東方酒店的出品，酒店的瑤柱蘿蔔糕（
原價$408，優惠價$347）用料豐富，每啖都品嚐到清甜的蘿蔔滋味，禮盒上印上威風凜凜的駿馬，喻意福馬迎春，十分吉利。
換領日期：2026年1月31日至2月9日
文華餅店
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓（地圖按此）
蘿蔔糕推介18.翠園：7折食髮菜蠔豉蘿蔔糕
蘿蔔糕想有些不一樣？不妨一試翠園的髮菜蠔豉蘿蔔糕（
原價$275，優惠價$193），鹹香蠔豉的淡淡醇厚鮮味，搭配鮮嫩蘿蔔絲、細幼髮菜，締造極致口感，豐年必選。而且喻意發財好事，十分好意頭。現在KKday預訂還有7折優惠！
換領日期：2026年2月8日至2026年2月11日
換領地點：全線香港美心集團中菜分店
*不適用於茶茶居（香港迪士尼樂園）、翠園（香港迪士尼樂園）、八一漁八、wellwellwell、#bistrocity、北京樓（金鐘太古廣場）、美中鴨子及城中鴨子。
蘿蔔糕推介19.君蘭麵包廠：低至65折 大麻成萬年曆造型瑤柱臘味蘿蔔糕
傳統的賀年食物都可以加點新創意？君蘭麵包廠聯名知名本土IP 大麻成推出萬年曆造型賀年糕點（
原價$198，優惠價$128），盒面採用萬年曆輪盤設計，並可以掛置於牆上，加上盒面大麻成「麻甩」兼得意。而且瑤柱臘味蘿蔔糕採用特選的本地蘿蔔製作而成，並加入臘腸、臘肉、蝦米、瑤柱等豐富配料，增強蘿蔔糕的味道及口感。同時百分百本港製造，絕對有品質保證。
換領日期：2026年2月5日至2月11日
換領地點：銅鑼灣怡安大廈分店、尖沙咀K11 購物藝術館分店、君蘭冰室(旺角店)、觀塘Foodhall by Moon Thai
蘿蔔糕推介20.唐閣：香港唯一一間米芝蓮3星酒店中菜廳
想食米芝蓮三星的味道？不妨買一個米芝蓮3星蘿蔔糕吧！唐閣作為香港唯一一間米芝蓮3星酒店中菜廳，蘿蔔糕自然出色，手切蘿蔔絲散發清甜芳香，與臘味的香氣濃淡交織，現在Klook預訂即享9折優惠價$448（
原價$498）。
換領地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓 - 下層大廳（地圖按此）
換領日期：2026年2月1日至2月15日
蘿蔔糕推介21.美心：香菇芋頭蘿蔔糕一啖食齊兩款糕
想食蘿蔔糕又想食芋頭？美心的香菇芋頭蘿蔔糕（
原價$133，優惠價$102）就滿足每一個想食的芋頭糕跟蘿蔔糕迷！品牌選用清甜8毫米的絲絲蘿蔔條，加入炒至甘香的椴木香菇、炸杏鮑菇、芋粒、甘筍等食材，菇味香濃，爽口滋味。全由菇類與蔬菜等材料秘製而成，素食人士都食得！
換領日期：2026年2月8日至2月14日
換領地址：全期指定香港特別行政區境內之美心集團分店換領
蘿蔔糕推介22.望月：全新包裝 新增五穀元素
望月作為近年紀念品新貴，今年的瑤柱蘿蔔糕（
原價$228，優惠價$198）亦富有創意，在傳統基調上注入新意，承襲了傳統蘿蔔糕的鮮甜惹味，同時加入了豐富的五穀元素，增添層次豐富的口感。而全新賀年包裝，在貫徹簡約優雅的風格中，加入了「行大運的幸福號碼」。每個號碼均配搭趣味插圖與專屬運氣意義，為新一年的祝福增添趣味性。
換領日期：2026年2月2日至14日
換領地址：
旺角：旺角彌敦道636號銀行中心廣場2樓 201舖（地圖按此）
銅鑼灣：銅鑼灣記利佐治街1號金百利Island Beverley 3樓（地圖按此）
常見問題：
問：2026蘿蔔糕有甚麼優惠？
答：今年LUBUDS集團與KKday合作，給於KKday獨家85折優惠，各款賀年糕點優惠價低至$160......詳情按此
問：2026蘿蔔糕有甚麼推介？
答：明閣推出本地蘿蔔糕，用行動支持本地蘿蔔.....詳情按此
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
