蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？

蘿蔔糕食譜滿天飛，好似每家每戶都有自己一套美味蘿蔔糕功夫。趁新年來臨，我們請到荃灣街坊小店「小廚美食」的店主小廚媽來示範一次蘿蔔糕做法，分享心得，原來要蘿蔔糕夠甜，只要在過程中加一個步驟（見文中蘿蔔糕貼士3）就可以！如此有心機，難怪小店每年的蘿蔔糕訂單都爆滿，在沒甚宣傳的情況下，一個農曆新年仍然做夠二百底之多，即刻睇睇有什麼蘿蔔糕貼士？

做蘿蔔糕最希望就是做到啖啖都是蘿蔔鮮甜，今次教的煮法，關鍵在於以自己榨的蘿蔔汁去開粉做糕！出來的蘿蔔糕自然更足料更鮮甜。

蘿蔔糕材料份量

蘿蔔 2條

臘腸 3－4條

雞湯(自備)

瑤柱（自己浸發後拆絲） 適量

櫻花蝦 適量

粉漿（以粘米粉、鷹粟粉、澄麵、生粉調成，比例各1/4）

蘿蔔糕材料不算複雜，但想做得更香，原來可將蝦米 改用櫻花蝦。

貼士1：更香！不用蝦米改用櫻花蝦

蘿蔔糕傳統上用蝦米，蝦米要浸洗也要炒，當然出來夠香口，但如果你自問想試試新意思，也想偷懶，不妨改用現成於海味店買到的櫻花蝦乾，現成炒好就可以加入蘿蔔糕中，二來櫻花蝦也有其獨特的鹹香，同是蝦乾，味道卻與傳統蝦米頗不同。

櫻花蝦加瑤柱絲(共60克，可做4底蘿蔔糕)。不用傳統蝦米，改用櫻花蝦，一來慳了不少處理蝦米的功夫，二來，櫻花蝦有其獨特的鹹香，混合自己波浸發過，拆絲的瑤柱。

(左至右)本地蘿蔔，韓國蘿蔔，日本蘿蔔(最貴)。日本蘿蔔最貴卻最多汁清甜，由其橫切面可見紋理淺，質地飽滿多汁，不過其實本地蘿蔔已經夠好食，價錢也舒服得多。

本地蘿蔔，紋理夠深，卻仍然多汁夠清甜。

貼士2：去澀！批走蘿蔔外層免苦澀

不用是入廚老手都可能會知，切開蘿蔔，見到外層一圈，做糕時需要把這一層完全去掉，免其為蘿蔔糕添苦澀味。

最外圍的一層，肉眼可見，批走後就可免苦澀。

想甜一點，不妨再批深一點。

刨蘿蔔小貼士是：千萬別一早切走蘿蔔頭部，因為刨蘿蔔時可當把手，拿得更穩。

刨好的蘿蔔絲，分成兩半，備用。

其中一半留低備用，另一半放入攪拌機。

攪成蘿蔔蓉(做4底的份量約1000克)，取出，篩出蘿蔔汁。

貼士3：更甜！以蘿蔔汁代水 突出蘿蔔甜

普遍蘿蔔糕做法都會加水，但水會把蘿蔔甜味稀釋掉。想原汁原味？做法是把蘿蔔刨絲後，拿去榨汁機把蘿蔔榨成蓉，再把蘿蔔蓉榨成蘿蔔汁，以蘿蔔汁開粉成糕，出來的蘿蔔糕自然啖啖都是蘿蔔甜。

蘿蔔汁之後會拿來溝開粉漿。

另一部份攪拌後的蘿蔔蓉也備用。

此時可以炒臘肉，少油，開中火炒。

加入櫻花蝦及瑤柱絲，炒好備用。

(調製粉漿)小貼士：把蘿蔔汁分批加入粉中，慢慢推開，不要一次過都倒進去。

由濃稠的粉漿推開至水狀，直至滑溜，無夥粒。

把另一半的蘿蔔蓉及蘿蔔絲落鑊，用中火，不停手翻勻。

貼士4：更鮮！自家熬雞湯突顯鮮味

蘿蔔汁用來開粉，至於炒蘿蔔絲時，則可加入自家熬成的雞湯，「小廚媽」的做法是另加入麻油，蠔油，鹽，糖調味。

雞湯自己熬製，以鮮雞加麻油、蠔油、鹽、糖調味而成，懶的話可以用現成的。

再加入炒好的臘肉，櫻花蝦及瑤柱絲。

最後慢慢加入粉漿，要有耐性慢慢攪拌。

貼士5：均勻！熄火慢推蘿蔔絲分佈平均

想蘿蔔糕中的蘿蔔絲平均分佈，不會側重任何一邊，秘訣是在差不多慢火炒好蘿蔔絲後，離火，停止推蘿蔔絲，看看蘿蔔絲是否浮在原地，不會下沉，如果是留在原位，證明蘿蔔絲的稀杰度適中，可以準備拿去蒸了。

約10分鐘後可以離火，以剩溫慢推，如果成功，就會見到蘿蔔絲在靜止狀態下不會沉底，就可以入盒。

用小匙把蘿蔔糕鋪好，就準備入蒸爐。

每人用的蒸煮工具不同，但一般而言，隔水細火蒸需約1小時，入蒸爐以100度就蒸約50分鐘。

小廚美食

地址：荃灣西樓角路昌寧中心1樓5A (地址按此)

