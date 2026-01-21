蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技

每逢農曆新年，廚房就是戰場。你是否試過跟足食譜，但蘿蔔糕做出來總有一股揮之不去的苦澀味？或者炸蛋散時一落鑊就燶，又不夠酥脆？其實，這些失敗（中伏）往往不是你手藝差，而是忽略了專業大廚才知道的關鍵細節。今次Yahoo Food整理了5個進階版賀年廚房常犯錯誤，並附上針對性的解決方案。不想今年做節再失手？即睇以下拆解！

1. 蘿蔔糕有澀味？原來少做了一個「關鍵動作」

很多人的蘿蔔糕口感是可以了，但味道總是有點「假」，甚至帶有蘿蔔皮的青澀味，無法像酒樓那樣鮮甜。這篇食譜不只教你做法，更總結了5大升級貼士。其中最關鍵的一點，就是蘿蔔刨絲後，必須多做一個簡單動作，才能徹底去除澀味並突出甜味。忽略了這一步，用再貴的臘味也是徒勞！

蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？

2. 煎年糕黐底災難：4招煎出完美「焦糖脆面」

煎年糕絕對是耐性大考驗。火太大會焦，火太小又軟趴趴，最慘是黐著鑊鏟弄得一塌糊塗，上桌時變成一團軟泥。大廚教路，想煎出琥珀色、挺身且外脆內軟的年糕，重點不在於油量，而在於「蛋漿的處理」以及下鑊時的那個關鍵翻面時機。學會這 4 招，你煎出來的年糕絕對能呈現完美的焦糖脆面，招呼親戚夠晒體面。

年糕食譜│大廚教完美煎糕技巧！4招煎出焦糖脆面不黏鍋年糕

3. 炸蛋散不夠鬆化？試油溫要用「這一樣嘢」

傳統賀年小食「蛋散」最講究酥脆鬆化，很多新手最怕就是炸得不夠透，或者油溫太高外焦內生。想炸出酒樓水準的南乳芝麻蛋散，油溫控制是靈魂。這篇食譜教你一個零失敗的試油溫方法：只要用廚房裡必備的一樣東西測試，就能精準掌握下鑊的最佳時機，保證炸出來金黃酥脆，放幾天都不會變軟！

蛋散食譜│南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

4. 紅棗糕口感粗糙：加一樣材料即變「零毛孔」

紅棗糕最講究「滑」，那種入口即化、無渣無粒的細膩感是評判高下的標準。如果你自家製的紅棗糕口感粗糙，或者棗香味不夠濃郁，很可能是因為粉漿過篩做得不夠徹底。這份食譜會教你如何利用一種家中常見的材料，瞬間提升紅棗糕的幼滑度，同時讓棗香更突出。想更有節日氣氛，還可以學做元寶或花形，賣相即時升級。

紅棗糕食譜│紅棗糕加一樣材料變幼滑！想有氣氛更可做成元寶或花形

5. 煎堆炸到扁塌：奶黃餡要加「這一物」

「煎堆轆轆，金銀滿屋」，但自家炸的煎堆往往一出油鑊沒多久就「洩氣」扁塌，甚至炸到爆裂。要做到像餅店那樣圓潤飽滿、放久了依然挺身的煎堆，除了油溫控制外，奶黃餡的配方至關重要。只需在餡料中加入一樣簡單食材，就能大大增加支撐力，讓煎堆保持完美的球體形狀。

煎堆食譜│煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

🧧 同場加映：蘿蔔糕食唔晒點算？

做節買得太多，年初四雪櫃還有一大堆糕點？千萬別丟掉！ 我們還為你準備了「炒蘿蔔糕」的秘技，只要多做一步，就能讓隔夜蘿蔔糕鹹香回魂，比剛蒸出來更好吃！

炒蘿蔔糕食譜│炒蘿蔔糕 只要一步再炒更入味

