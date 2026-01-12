龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
蘿蔔糕食譜│老師傅蘿蔔糕做法貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞│另附馬蹄糕食譜
明明已經跟足蘿蔔糕食譜，為甚麼跟平日吃的蘿蔔糕總是有點不同？原因就是欠缺一點小秘訣，即睇內文：
農曆新年除了外出購買賀年糕點，不少人都會落手落腳自己製作，蘿蔔糕跟馬蹄糕就是不少人的心水之選，不過明明已經跟足蘿蔔糕食譜，為甚麼跟平日吃的蘿蔔糕總是有點不同？原因就是欠缺一點小秘訣！這次就由奇華餅家林歡老師傅分享做最新的立體蘿蔔糕跟立體馬蹄糕的小秘訣吧！
揀立體模具有技巧 鹹糕要圓模甜糕揀蛋糕模
傳統的糕點以圓型為主，但是越來越多人在農曆新年製作立體賀年糕點，想製作立體賀年糕點其實不難，只要準備好一個有一點深度的立體硬膠模就可以，好像平時造蛋糕的貝殼模、心型模、星星模等等。
不過要煎的糕點，如蘿蔔糕、芋頭糕等，還是以普通圓模，再有一些較淺的圖紋較佳，畢竟最後還是要切開一片片再煎熟，要是模具外圍為不規則的，煎起來就會不一致。而可以即食的甜糕就要適合選擇較小型的模具，方便家人一人一件分享。
切勿落冬菇 無臘腸轉潤腸又得唔得？
蘿蔔糕最重要的，當然是蘿蔔！「在切蘿蔔時，可以將一半切成條型，而另一半就刨絲，這樣就可以保持口感，又將蘿蔔的精華融在糕點。」林師傅說，蘿蔔糕自然少不了臘肉、臘腸跟蝦米，為了讓蘿蔔糕多了層油香，這三樣食材必需預先炒香，「如果想健康一點，可以選擇用焗爐焗香。」他續說。
有些人會問，為甚麼一定要臘腸，而非潤腸？「因為潤腸沒有臘腸的硬身，很容易就會化開，那麼蘿蔔糕就會變色，不再白雪雪了。」林師傅解釋，而切肉也有技巧，刀片向外，這樣就會減低切傷的機會，而為求方便切碎，應選擇體型較小的蝦米。
「由於自己做的蘿蔔糕不會加防腐劑，應該避免加入冬菇，因為加入冬菇便很容易壞，放了二、三天就有機會變酸。」他提醒，同時因為製作的是立體的圖案，為了保持圖案雪白漂亮，在倒粉漿時應隔起臘肉等材料，等待底層連同蘿蔔粒有了一定的厚度後，才連同剩下的粉漿和臘肉加入模具中。在煎糕時應該等待聽到「滋滋聲」才翻轉，這樣就可以煎出焦香又美味的蘿蔔糕。
蘿蔔糕食譜份量
蘿蔔 2條
臘腸 3-4條
臘肉 1/2條
蝦米 適量
雞湯 1杯
粉漿（以粘米粉、鷹粟粉、澄麵、生粉調成，比例各1/4）
馬蹄糕最怕動作慢 糖都要用兩種
至於馬蹄糕，林師傅建議選擇較粗粒的馬蹄粉，「粗粒的馬蹄粉味道會比幼身的更香！」他笑說，由於馬蹄會氧化，所以切好的馬蹄也要立即放到水中，而且謹記如果立體模具較小的話，馬蹄應該比平日的切得小顆，以免吃起來口感有所影響。
馬蹄糕必要的食材除了馬蹄跟馬蹄粉，其實糖也是重要的一環，「基本上做馬蹄糕會用片糖跟砂糖，如果只用片糖的話，顏色會太深不好看，所以片糖只會加入少許。」接着他將馬蹄粉倒進糖水時，快速地拌均，「動作慢一點，馬蹄粉就會變熟，吃起來就會有一粒粒的感覺。」在最後倒入模具時，最好用湯匙將馬蹄漿一匙一匙倒進模具中，「如果直接倒進去的話，馬蹄有機會不會倒進模具中，這樣就吃不到有馬蹄的馬蹄糕了。」林師傅說。
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
