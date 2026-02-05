蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
要做出蘿蔔味道香甜的蘿蔔糕，材料、份量、做法、技巧，統統都非常重要！Yahoo Food整合了各種蘿蔔糕做法，即睇內文：
蘿蔔糕食譜，各家都有自己的獨門秘方，有傳統惹味蘿蔔糕，也有新派健康蘿蔔糕，更有免蒸純素蘿蔔糕。然而，自製蘿蔔糕並非想像般容易，要做出口感挺身不削，蘿蔔味道甜香的蘿蔔糕，材料、份量、做法、技巧，統統都非常重要！以下Yahoo Food就整合了各種蘿蔔糕做法，務求讓大家趕於農曆新年前一學就上手，當中更有不少貼士，教你如何避免蘿蔔糕易變壞，立即看看以下的蘿蔔糕食譜合集吧！
1.蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？│按此觀看完整食譜
2. 【賀年糕點】老師傅蘿蔔糕食譜貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞│按此觀看完整食譜
3. 拆解賀年糕點健康陷阱！營養師教你自製健康蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
4. 大師姐秘製蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
5. 自製蘿蔔糕做法簡單！3 款傳統、新派簡易蘿蔔糕食譜│按此觀看完整食譜
6. [食譜] 賀年糕點變身~ 黑松露牛柳粒炒蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
7. 【純素免蒸】蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
8. 足料蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
9. 【食譜】新年動手做！蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
10. 傳統足料蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
11. 【新年食譜】蒸糕bell最終回～蘿蔔糕！│按此觀看完整食譜
12. 【食譜】新春糕點！臘味蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
13.【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜│按此觀看完整食譜
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
盆菜2026｜20間新年團年盆菜合集推介！送$100優惠券/500會員積分/免運費價惠
新年盆菜可以說是團年必備美食，如同賀年食物一樣，盆菜款式多如繁星，這次集合早鳥價、免運費優惠、酒店、米芝蓮、傳統柴火製作等各種獨一無二的盆菜供大家參考。不過盆菜製作需時，大家謹記要提前數天向店家預訂。
微波爐清潔│洗微波爐簡單大法 去怪味洗厚漬一隻檸檬就搞掂？
廚房電器中最常用又最被人忽視的可能就係微波爐，日日用來叮餸叮飯加熱，但不少人卻忘記爐的內籠其實也需要清潔，尤其是加熱溫度太高而濺出的油水湯汁，長期下來便會成為厚漬，到時要洗便難，而且還會有陣怪味。要清潔微波爐，最快又方便的方法就是用一隻檸檬，檸檬的天然成份可以軟化和清潔油漬，還能去除怪味，也不會有食用安全的顧慮，即睇如何洗微波爐最有效：
沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞
我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
牛筋食譜｜五香枝竹炆牛筋
懶人製作,煲湯材料再做餸
雪花酥食譜｜雪花酥做法
簡單易做，食唔停，果仁隨喜好變化，做好可以獨立包裝或者放密實盒 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
海鮮闊條麵食譜｜Pizza Hut 海鮮闊條麵
大家鍾唔鍾意Pizza Hut 的焗海鮮闊條麵？ 香濃的白汁，加上海鮮，再有金黃酥脆的溶化芝士，實在令人難以抗拒。但可惜價錢貴，份量又少，自己在家也能輕鬆做到。做一大碟才夠滿足！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
千層糕食譜｜紅棗椰汁千層糕
賀年食品系列之 「紅棗椰汁千層糕」 對上一次整紅棗糕已經係2年前，個時係整1個長方形，今次試下整三角形件裝，外形幾特別喎！！ 整千層糕最花時間就係要逐層蒸，我總共整左8層，絕對係心機之作✌✌ 我將紅棗糊過篩2次，完成的粉漿又再過篩1次，蒸出黎的成品真係看得見的幼滑，又帶點通透 呢個千層糕冷熱食都得，翻熱食軟糯煙韌不黏牙，常溫食質感Q彈，而且紅棗味好香濃
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
黑芝麻酥食譜｜一口黑芝麻酥做法
賀年食品系列之 「一口黑芝麻酥」 第1次整呢款黑芝麻酥 腰果酥就整得最多，杏仁酥、花生酥、開心果酥、鹹蛋黃酥......都整過，但就係未整過黑芝麻酥 我係i herb買左樽黑芝麻醬，所以想嘗試下用黑芝麻醬黎整呢款一口酥，我係用腰果酥的食譜稍作改動，估唔到成品比腰果酥更加酥脆 鍾意黑芝麻的你快d試下整喇！！
蛋卷食譜｜自製牛油蛋卷 金黃鬆脆有秘訣 兩個步驟就搞掂？
手工蛋卷近年大為流行，做蛋卷最貴的其實是心機，材料和器材倒也不是太高昂成本，但如果自己能親手整出鬆脆蛋卷，再買個靚餅盒來包裝，親朋好友收到一定大為驚喜。做蛋卷用的蛋卷板可以在上海街或網上訂購，回來清洗好再抹薄薄一層油便可以用。將粉漿加入板之後，便一直保持最小火來熱板，並不時反轉烤兩面，期間可以戴手套，用手來摸摸蛋皮是否已不黏手，只要做上兩三條便會掌握到溫度和時間。蛋卷板除了做蛋卷，還可以做雪糕蛋筒和製作法式薄餅或中式煎餅，用途也不少，即睇如何製作牛油蛋卷：
虎蝦食譜｜赤米蝦汁扒釀虎蝦
加入貢菜加添爽脆口感
煮一頓飯，通常包括湯水、小菜、甜品甚至前菜小食。如果每道菜都要查看食譜，的確是一件挺費心的事，有時還要做比較，不是每篇食譜都合適，例如份量不同，煮的方法不同也會影響菜式做出來的效果。因此Yahoo Food為大家整理了多達530道不同類型的菜式，令大家於同一篇食譜內已可以找到想煮的料理，從涼拌，主菜，到甜品都一覽無遺！即使蒸排骨食譜亦有多種款式選擇！
🧧🥕 氣炸鍋蒸焗蘿蔔糕｜外脆內軟賀年必備📽️
新年想整蘿蔔糕，又唔想開蒸爐搞一大輪？而家可以蒸＋焗一次過🔥 用 蒸汽氣炸鍋 就得✨ 外層微脆、入面軟糯，零失手！
四季湯水｜增強免疫力｜降血糖血脂｜滋陰養顏｜黑蒜姬松茸螺頭湯
黑蒜係近年流行嘅健康食物，可以抗氧化、增強免疫力、維持心血管健康。今日我會同大家煲一個黑蒜姬松茸螺頭湯，配埋姬松茸仲有降三高同增強免疫力等功能，味道好甜又濃郁，一家大細都啱飲。 黑蒜：增強免疫力、抗氧化、降低血脂，維持心血管健康 姬松茸：健腦益腎、扶正補虛，降三高（膽固醇、血糖、血脂），改善肝功能，抗過敏反應，提高消化和免疫系統功能 螺頭：滋陰補腎，養陰生津，補充身體流失的津液 乾瑤柱：補腎益氣、健脾養胃 桂圓：補心脾、養血安神，補血氣 南北杏：潤肺止咳、化痰平喘 豬尾骨：補氣養血、強筋健骨
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。
新年菜idea～ 必整😋嫩滑爆汁手撕雞💯
新年菜式點可以冇雞😆🐓？！ 想整雞但係又唔識斬雞，咁就要整呢款手撕雞啦！ 大人小朋友食唔使怕咬到骨😋 啖啖滋味！ 新年有雞 — 寓意大吉（雞）大利 記得買隻黃油雞，肥啲蒸完出嚟啲肉超嫩滑😋 最最最重要加上呢個秘製醬汁💯：加州提子乾（甜甜地）、芝麻（香口）、炸蒜（香脆）、醬油、芫荽，加州提子乾熱炒後會變得更香甜，甜味是 #全天然無添加，更有大量 #礦物質 、 #維他命 和 #膳食纖維 ，每一啖都有營鮮味👍
