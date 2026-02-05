蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

廚房電器中最常用又最被人忽視的可能就係微波爐，日日用來叮餸叮飯加熱，但不少人卻忘記爐的內籠其實也需要清潔，尤其是加熱溫度太高而濺出的油水湯汁，長期下來便會成為厚漬，到時要洗便難，而且還會有陣怪味。要清潔微波爐，最快又方便的方法就是用一隻檸檬，檸檬的天然成份可以軟化和清潔油漬，還能去除怪味，也不會有食用安全的顧慮，即睇如何洗微波爐最有效：

