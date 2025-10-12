蘿蔔食譜│日式滷蘿蔔 加一樣嘢去烚蘿蔔澀味

冰花煎餃做法簡單又好食，冰花煎餃子（又名雪花煎餃/脆底煎餃）人見人愛，看起來更是很厲害的樣子，其實要煎出漂亮的冰花煎餃不難，只要把粟粉（想酥脆用低筋麵粉，想硬脆用粟粉）和水以一比十的比例調好，在煎餃時倒入，煎好餃子時便可以得到冰花片。如果想冰花片的洞洞明顯些，鑊底要有適量油份，而粉漿也不能太厚。這次包的餡料是泡菜加豬肉碎，簡單方便，即包即煎也很快便食得。即睇製作冰花煎餃食譜：

