蘿蔔食譜│日式滷蘿蔔 加一樣嘢去烚蘿蔔澀味

近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，細細條，但比大蘿蔔更清甜，，用日式的滷煮方式去煮日式滷蘿蔔便可吃到蘿蔔的清甜，即睇Yahoo食譜：
近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，耙齒蘿蔔又叫早水蘿蔔或白玉蘿蔔，雖然細細條，但比大蘿蔔更清甜，具有健脾開胃、消滯下氣、清熱化痰、解毒消腫等功效，用日式的滷煮方式去煮日式滷蘿蔔便可吃到蘿蔔的清甜。在加入味醂醬油滷煮前，用少許白米去煮一煮，清甜味會提升，即睇如何製作日式滷蘿蔔：
日式滷蘿蔔（3人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
耙齒蘿蔔4條
甘筍1/3條
白米1湯匙
水1000毫升
味醂1湯匙
鰹魚湯粉2茶匙
冷麵汁1湯匙
醬油1湯匙
糖2茶匙
葱花少許
做法
文、攝：謝翠玲
