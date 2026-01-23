專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
虐兒慘劇｜上水4個月大男嬰「細波」疑遭叉頸搖晃、腦出血命懸一線！
虐兒慘劇｜「希望大家幫小朋友集氣，渡過今次難關……」 這一句來自受虐男嬰父親盧先生的沉痛呼籲，揭發日前發生一宗令人髮指的虐嬰案，一對年僅 16 個月及 4 個月大的兄弟懷疑遭受外傭虐待，其中乳名「細波」的弟弟因腦出血及抽搐，需接受緊急開腦手術，目前仍於兒童深切治療部（PICU）留醫，情況危殆。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：盧生@香港聘請（菲，印，泰）工人姐姐關注組
虐兒慘劇｜上水4個月大男嬰「細波」疑遭叉頸搖晃、腦出血命懸一線！
「希望大家幫小朋友集氣，渡過今次難關……」
這一句來自受虐男嬰父親盧先生的沉痛呼籲，揭發日前發生一宗令人髮指的虐嬰案，一對年僅 16 個月及 4 個月大的兄弟懷疑遭受外傭虐待，其中乳名「細波」的弟弟因腦出血及抽搐，需接受緊急開腦手術，目前仍於兒童深切治療部（PICU）留醫，情況危殆。
虐兒慘劇｜凌晨飲奶突然失去知覺 開腦放血後仍抽筋不止
事件發生於 1 月 18 日凌晨約 1 時半，當時盧先生夫妻不在家，4 個月大的「細波」在飲奶期間突然變得「無反應」並失去知覺。盧先生隨即致電救護車將兒子送往北區醫院，其後因傷勢嚴重轉送威爾斯親王醫院。
醫護人員檢查後發現，「細波」腦部及眼底均出現出血情況，並伴隨抽搐跡象，身上亦有不明瘀痕。由於傷勢極不尋常，懷疑由外力引致，醫護人員隨即報警。盧先生透露，「細波」於 19 日下午接受了緊急手術清除腦內血水，但術後情況依然反覆：「目前仍有抽筋，醫生已加重抗抽搐藥的分量，要待情況穩定後才可進一步檢查。」 而他 16 個月大的長子「大波」，面部及身體亦被發現有多處瘀傷，目前情況穩定。
虐兒慘劇｜💡醫思小百科：什麼是「嬰兒搖晃症候群」？
在今次個案中，警方多次提到「嬰兒搖晃症候群」（Shaken Baby Syndrome），這是一種嚴重的受虐性腦傷，通常發生在 2 歲以下的幼兒身上。
由於嬰幼兒在發育初期，頭部比例較軀體大，而且頸部肌肉未完全發育成熟，嬰兒較軟綿的腦組織在堅硬的頭骨內晃動，就很容易造成頭骨下方靜脈破裂，並引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血。
此外，眼球玻璃體亦會因急促晃動引致視網膜出血。腦部組織受到撞擊時會出現血管撕裂及腦神經纖維受損，這種損害的後遺症包括頭痛、頭暈、失憶及影響智力，嚴重者更會因腦部有大量微絲血管爆裂而引致腦部大量出血，導致癱瘓，甚至死亡。根據研究，嬰兒搖晃症候群死亡率可高達3成。
嬰兒搖晃症候群可能導致幼兒發展遲緩，或造成嚴重的腦損傷，令他們終身殘疾。嬰兒也可能因而患上夜盲症、腦癱、認知損傷等。
然而，嬰兒搖晃症候群的徵狀大多不明顯，容易被照顧者忽略或誤判成其他不適。如嬰兒患上此症，一般會出現4種症狀：
痙攣
嗜睡
嘔吐
焦躁不安
即使倖存，患兒亦可能面臨永久性神經受損、發展遲緩、失明、腦癱或長期抽搐（癲癇）。警方指出，「細波」這種傷勢往往並非一次性造成，而是可能在一段時間內多次受虐累積而成。
警方接報後封鎖現場並翻查室內閉路電視，發現事發當日 28 歲的菲律賓籍外傭懷疑曾對男嬰進行「大動作搖晃及叉頸」等虐待行為。警方隨後拘捕兩名分別 28 歲及 45 歲的外傭，其中 28 歲外傭已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，於粉嶺裁判法院提堂。
值得關注的是，這宗案件的舉報時機正值《強制舉報虐待兒童條例》於 1 月 20 日正式生效。警方家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧表示，醫護人員及早察覺並主動通報，正體現了新法例的立法精神──及時介入，避免悲劇惡化。根據法例，醫療、教育及社福界等 25 類專業人員若懷疑兒童受虐而未有舉報，最高可被罰款 5 萬元及監禁 3 個月。
盧先生在接受訪問時感到萬分心痛，他提醒廣大僱主及家長：
「一定要小心睇實自己工人，好好睇住小朋友。基於私隱條例，工人房無得裝 CCTV，這確實是一個盲點。」
照顧嬰幼兒需要極大耐心。若家長或照顧者感到壓力過大，應及時尋求支援，切勿對幼兒進行任何形式的激烈搖晃或體罰。如發現幼兒出現異常昏睡、嘔吐或抽搐，請立即求醫。
