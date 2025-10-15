虐兒檢控四年升逾 2.5 倍｜美英充公 1,166 億比特幣｜亞視 fb 招募演員強調有糧出｜10 月 15 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 15 日（星期三）。明日大致天晴，初時局部驟雨，市區介乎 27 至 32 度，新界再高一兩度；吹和緩東至東北風。展望星期五、六日間酷熱；星期日北風增強，其後兩三日轉涼兼有幾陣驟雨。明日最高紫外線指數約 9，屬甚高，外出記得做好防曬與補水。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】勞工及福利局回應立法會質詢指，因疏忽照顧或虐待兒童而觸犯《侵害人身罪條例》的檢控及定罪個案近年上升。去年被檢控人數為 306 人，較 2020 年升逾 2.5 倍；被定罪人數為 130 人，較四年前增至 2.7 倍。當局稱一直以多管齊下保護兒童，包括及早識別、介入個案與支援高風險家庭。今年上半年錄得 144 人因虐待或忽略所看管兒童而遭檢控，當中 66 人被定罪。勞福局表示會適時檢討相關法例與機制，以提升保護成效。

廣告 廣告

今年上半年錄得 144 人因虐待或忽略所看管兒童而遭檢控，當中 66 人被定罪。

【Yahoo 健康】網上流傳以退熱貼剪小片貼在尾指助眠的「偏方」引起討論。家庭醫學專科醫生朱偉星表示，西醫角度暫無科學實證證明此法能改善失眠，較可能屬安慰劑效應；若非紮得過緊或皮膚敏感，一般風險不高。他指出，真正改善睡眠應處理情緒、身體病變等「根本原因」，並實踐良好「睡眠衞生」。至於體感溫度與入睡關係，他解釋人體入睡前體溫會自然下降，環境過熱或過冷均影響睡眠質素，適度調整四肢溫度與循環，或有助放鬆入睡；但「貼在某一手指」未見有臨床研究支持。

【Yahoo 新聞】距離 12 月立法會選舉提名期（ 10 月 24 日起）臨近，累計已有 15 名現任議員表明不競逐連任。地產及建造界議員、 74 歲的龍漢標宣布專注商會會務；選委界林順潮表示將回歸專業，投身生物醫藥科技及臨床醫學等創新落地工作。部分退下原因涉及年齡、家庭與讓年輕人接棒。政黨名單方面，民建聯預計下周公布。

【今日重點財經新聞】

【Yahoo 財經】美、英昨日（ 14 日）公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團主席陳志，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運與電騙。美國司法部同時沒收 127,271 枚比特幣，市值約 150 億美元（約 1,166 億 元）。起訴指陳志利用地產、金融、網上賭博與加密挖礦等業務作掩護，在柬埔寨經營至少 10 個詐騙園區，以「殺豬盤」誘騙全球投資者，部分受害人損失逾 40 萬美元（約 312 萬 元）。園區據報設高牆鐵絲網並施暴控制。美方將太子集團列為跨國犯罪組織。

【Yahoo 財經】美銀最新《全球基金經理調查》顯示，「 AI 股市泡沫」首度被列為全球首要「黑天鵝」風險。約 200 名、合共管理近 5,000 億美元的受訪經理，其現金比重降至 3.8% ，逼近美銀 3.7% 的「沽出」警戒線；歷史上低於 4% 多見於牛市後段。DataTrek 指出，道富「風險胃納指數」顯示專業投資者已連續 5 個月增持風險資產。個股與產業面上，Google 宣布在印度投資 150 億美元（約 1,170 億 元）建境外最大數據中心樞紐；AMD 因與 Oracle 新合作走高；沃爾瑪亦攜手 OpenAI 擴展零售 AI 工具。分析指算力及基建簽約潮或放大循環投資風險。

【鉅亨網】德勤年度調查顯示， 57% 受訪美國消費者預期未來一年經濟走弱，為 1997 年有紀錄以來最悲觀；去年同期僅 30% 抱憂。另有 77% 預期節日商品價格更高。德勤指在通脹與壓力下，「消費者韌性」或接近極限。受情緒拖累，今年節日季人均預計支出為 1,595 美元（約 12,400 元），較去年的 1,778 美元（約 13,900 元）少 10% 。分族群看， Z 世代預算降 34% 、千禧世代降 13% ； X 世代略增 3% ，嬰兒潮世代降 6% 。年輕族群面對住房與日用品價格上升等壓力，影響尤甚。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】亞視近年持續「有搞作」，早前任命黃夏蕙經理人 Simon 李文偉出任亞視與浚昇影業節目部總監，稱將製作 8 至 12 個新節目，並計劃本月底於九龍殯儀館辦《生命好聲音》歌唱比賽。官方 fb 近日貼文招募 18 歲以上演員，按年齡分三組，面試訂於下月 8 至 9 日。網民留言關注「有冇糧出」，小編回應「一定有糧出，不過唔多」，又笑言節目部總監曾想邀張家輝重錄經典「×街，亞視嚟嘅」口號。帖文亦提到錄影廠仍在運作，但初期進場「冇冷氣」。

【Yahoo 娛樂圈】歌手李樂詩分享近況，早年確診乳癌後為徹底治療選擇切除雙乳。其後曾四度進行重建手術但均告失敗，一度感到沮喪；現已逐步釋懷，強調乳房並非生命全部，並把低胸衣物全數送人，學習重新愛護身體。她近日到場支持林子祥、葉蒨文演唱會，亦與陳奕迅在後台合照，展現正面生活態度。

【Yahoo 娛樂圈】效力 30 年的商台主持阮小儀宣布本月底離開，組合「森美小儀」或成絕響，《早霸王》去向受關注。阮小儀稱希望「行開一下」開展新航道；惟吳家樂、鄧兆尊及謝遜在網上節目《娛樂好好玩》推斷事件或涉成本考量，指大公司縮減人手往往影響中層。節目直播期間亦有網民猜測小儀或轉任炎明熹經理人，但主持三人未有回應。外界關注之後接替人選與節目編制，將反映是否屬「 budget 問題」。