「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
虐兒檢控四年升逾 2.5 倍｜美英充公 1,166 億比特幣｜亞視 fb 招募演員強調有糧出｜10 月 15 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 15 日（星期三）。明日大致天晴，初時局部驟雨，市區介乎 27 至 32 度，新界再高一兩度；吹和緩東至東北風。展望星期五、六日間酷熱；星期日北風增強，其後兩三日轉涼兼有幾陣驟雨。明日最高紫外線指數約 9，屬甚高，外出記得做好防曬與補水。
【今日重點新聞】
虐兒檢控四年升逾2.5倍 去年 306 人被控 勞福局：適時檢討保護兒童法例｜Yahoo
【Yahoo 新聞】勞工及福利局回應立法會質詢指，因疏忽照顧或虐待兒童而觸犯《侵害人身罪條例》的檢控及定罪個案近年上升。去年被檢控人數為 306 人，較 2020 年升逾 2.5 倍；被定罪人數為 130 人，較四年前增至 2.7 倍。當局稱一直以多管齊下保護兒童，包括及早識別、介入個案與支援高風險家庭。今年上半年錄得 144 人因虐待或忽略所看管兒童而遭檢控，當中 66 人被定罪。勞福局表示會適時檢討相關法例與機制，以提升保護成效。
「退熱貼貼尾指」可助眠？家庭醫生稱沒實證證明 或屬「安慰劑效應」但不至有害︱Yahoo
【Yahoo 健康】網上流傳以退熱貼剪小片貼在尾指助眠的「偏方」引起討論。家庭醫學專科醫生朱偉星表示，西醫角度暫無科學實證證明此法能改善失眠，較可能屬安慰劑效應；若非紮得過緊或皮膚敏感，一般風險不高。他指出，真正改善睡眠應處理情緒、身體病變等「根本原因」，並實踐良好「睡眠衞生」。至於體感溫度與入睡關係，他解釋人體入睡前體溫會自然下降，環境過熱或過冷均影響睡眠質素，適度調整四肢溫度與循環，或有助放鬆入睡；但「貼在某一手指」未見有臨床研究支持。
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 龍漢標稱專注商會會務 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
【Yahoo 新聞】距離 12 月立法會選舉提名期（ 10 月 24 日起）臨近，累計已有 15 名現任議員表明不競逐連任。地產及建造界議員、 74 歲的龍漢標宣布專注商會會務；選委界林順潮表示將回歸專業，投身生物醫藥科技及臨床醫學等創新落地工作。部分退下原因涉及年齡、家庭與讓年輕人接棒。政黨名單方面，民建聯預計下周公布。
【今日重點財經新聞】
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公 1,166 億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
【Yahoo 財經】美、英昨日（ 14 日）公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團主席陳志，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運與電騙。美國司法部同時沒收 127,271 枚比特幣，市值約 150 億美元（約 1,166 億 元）。起訴指陳志利用地產、金融、網上賭博與加密挖礦等業務作掩護，在柬埔寨經營至少 10 個詐騙園區，以「殺豬盤」誘騙全球投資者，部分受害人損失逾 40 萬美元（約 312 萬 元）。園區據報設高牆鐵絲網並施暴控制。美方將太子集團列為跨國犯罪組織。
真是泡沫？美股資金湧入 AI 接近警戒線
【Yahoo 財經】美銀最新《全球基金經理調查》顯示，「 AI 股市泡沫」首度被列為全球首要「黑天鵝」風險。約 200 名、合共管理近 5,000 億美元的受訪經理，其現金比重降至 3.8% ，逼近美銀 3.7% 的「沽出」警戒線；歷史上低於 4% 多見於牛市後段。DataTrek 指出，道富「風險胃納指數」顯示專業投資者已連續 5 個月增持風險資產。個股與產業面上，Google 宣布在印度投資 150 億美元（約 1,170 億 元）建境外最大數據中心樞紐；AMD 因與 Oracle 新合作走高；沃爾瑪亦攜手 OpenAI 擴展零售 AI 工具。分析指算力及基建簽約潮或放大循環投資風險。
調查：經濟展望創史低 聖誕購物季美國人均消費預計減少 10%
【鉅亨網】德勤年度調查顯示， 57% 受訪美國消費者預期未來一年經濟走弱，為 1997 年有紀錄以來最悲觀；去年同期僅 30% 抱憂。另有 77% 預期節日商品價格更高。德勤指在通脹與壓力下，「消費者韌性」或接近極限。受情緒拖累，今年節日季人均預計支出為 1,595 美元（約 12,400 元），較去年的 1,778 美元（約 13,900 元）少 10% 。分族群看， Z 世代預算降 34% 、千禧世代降 13% ； X 世代略增 3% ，嬰兒潮世代降 6% 。年輕族群面對住房與日用品價格上升等壓力，影響尤甚。
【今日重點娛樂新聞】
亞視 fb 出 post 招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
【Yahoo 娛樂圈】亞視近年持續「有搞作」，早前任命黃夏蕙經理人 Simon 李文偉出任亞視與浚昇影業節目部總監，稱將製作 8 至 12 個新節目，並計劃本月底於九龍殯儀館辦《生命好聲音》歌唱比賽。官方 fb 近日貼文招募 18 歲以上演員，按年齡分三組，面試訂於下月 8 至 9 日。網民留言關注「有冇糧出」，小編回應「一定有糧出，不過唔多」，又笑言節目部總監曾想邀張家輝重錄經典「×街，亞視嚟嘅」口號。帖文亦提到錄影廠仍在運作，但初期進場「冇冷氣」。
李樂詩患乳癌果斷決定切除雙乳 四度重建乳房失敗 終逐漸釋懷重新愛護自己
【Yahoo 娛樂圈】歌手李樂詩分享近況，早年確診乳癌後為徹底治療選擇切除雙乳。其後曾四度進行重建手術但均告失敗，一度感到沮喪；現已逐步釋懷，強調乳房並非生命全部，並把低胸衣物全數送人，學習重新愛護身體。她近日到場支持林子祥、葉蒨文演唱會，亦與陳奕迅在後台合照，展現正面生活態度。
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
【Yahoo 娛樂圈】效力 30 年的商台主持阮小儀宣布本月底離開，組合「森美小儀」或成絕響，《早霸王》去向受關注。阮小儀稱希望「行開一下」開展新航道；惟吳家樂、鄧兆尊及謝遜在網上節目《娛樂好好玩》推斷事件或涉成本考量，指大公司縮減人手往往影響中層。節目直播期間亦有網民猜測小儀或轉任炎明熹經理人，但主持三人未有回應。外界關注之後接替人選與節目編制，將反映是否屬「 budget 問題」。
其他人也在看
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 5 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 14 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 1 天前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前