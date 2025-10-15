不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
虐兒檢控四年升逾2.5倍 去年306人被控 勞福局：適時檢討保護兒童法例｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】因疏忽照顧或虐待兒童，觸犯《侵害人身罪條例》被檢控及定罪人數按年上升。據勞工及福利局數字，去年檢控人數為 306 人，較2020年上升逾2.5倍；去年被定罪人數為 130 人，為四年前的 2.7 倍。
勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，政府一直以來採取多管齊下的策略保護兒童，令他們免受傷害或虐待，除了及早識別和介入虐兒個案，亦會支援有虐兒風險的家庭。
截至今年上半年數字，頭六個月本港共有 144 人對所看管兒童或少年人虐待或忽略而遭檢控，被定罪人數則為 66 人。
在保護兒童安全相關法例方面，勞福局指，現行多條法例保護兒童免受不同種類傷害，包括《僱用兒童規例》、《婚姻條例》、《刑事罪行條例》、《侵害人身罪條例》、《保護兒童及少年條例》、《防止兒童色情物品條例》，及將在明年 1 月 20 日生效的《強制舉報虐待兒童條例》等。政府會適時監察成效，考慮如何進一步加強保護兒童的工作，包括在有實際需要時檢討各保護兒童相關法例。
