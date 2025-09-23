處女座日蝕又遇上秋分，「新的開始」新月能量超強！在混亂中「重建秩序」改掉壞習慣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
9月是不平凡的月份，在9月8日經歷雙魚月蝕後，9月22日又經歷處女座日蝕在29度。這次日蝕帶來強大的清理與更新能量，在混亂中重建新的秩序與平衡，走向更清晰的道路。
新的開始
日蝕是加強版的新月，象徵「新的開始」：當月亮遮蓋太陽，光明退去，也象徵著舊事的結束；月影散去，光明又再來臨，為新的開始讓路。
處女座的日蝕的主題是健康、秩序、細節、修正、生活日常；這些層面上也須經歷「結束與開始」，而且這個新月在29度最後度數，舊的習慣急切要結束，新的循環迫著要開展，處女座強調規律與效率，要重新開始的事情例如健康壞習慣、工作細節、生活瑣事，無論有多繁瑣，也是時候認真處理了。
風箏相位
這次處女日蝕（月太陽）三分天王+冥王、六分土星+海王，形成了風箏相位。在工作、學習、溝通領域，可能突然跳脫框架，找到新的做事方法，令人不得不徹底改變，但這些改變會迫使人面對現實，這不是一時衝動，而是能沉澱下來的實際調整。要注意理想與現實的衝突，有可能會打破不切實際的幻想，唯有承認漏洞，才能開始修補。
風象大三角（水星–天王–冥王）
日蝕也同時有強大的風象思維網絡，影響未來一年在溝通、學習、科技、資訊傳播上被全面啟動。這股風會令人頭腦更為靈活，更勇於找尋創新解法。社會上的資訊科技、AI、社群媒體、教育制度也有重大變革。
建議行動
檢視健康與生活規律，適時「斷捨離」不良習慣。
在工作中，別糾結於小錯，應思考如何提升整體效率。
為未來一年設定務實可行的小目標。
擁抱改變不要死守舊方法，觀察「新可能」在哪裡。
善用風象能量多學習、多交流、學習新科技，資訊流動會帶來機會。
