處女座生日快樂！專注分析提升效率，覺得被利用就要Say No｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽由熱鬧的獅子座，今天起轉入樸實的處女座。處女座本身象徵分析、秩序、務實與服務精神，這階段會更專注於細節，做事傾向小心謹慎，也更容易察覺生活中的不規律或瑕疵。無論是工作專案還是個人生活，這段時間也更適合整理、規劃與檢查細節。
👩🏻專注健康 生活規律
處女座掌管身體健康、日常習慣與自我管理，會更在意飲食、作息、運動，也專注調整生活方式，例如開始健身、控制飲食，或做檢查身體。如果平日忽視健康，更容易感覺到疲勞或小毛病出現。
👩🏻專心工作 擔起責任
處女座強調效率與服務，對自己、他人在職場的可靠度與專業要求更高，更在意是否把事情做到「完美」。這雖然有助於提升表現，但也容易導致「吹毛求疵」或過度挑剔。
👩🏻過度焦慮與自責
因為要求嚴格又希望達至完美，在這個月容易變成心理負擔，甚至出現過度批判。若能正面運用能夠好好修正錯誤、優化自己；但若走向負面，可能變成過於焦慮更變成自責。
👩🏻人際互動與服務精神
在這段時間，相處上容易傾向幫助別人，可能更願意提供協助、扮演支援角色。但要注意如因此覺得自己被利用，就要學懂 Say No！也別因對他人要求過高，變成無意中挑剔他人。
