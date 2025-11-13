黑色星期五優惠大合集！
處理器、主鏡頭全不同！爆料指出：國際版 OPPO Reno15 與國行版規格完全不同
文章來源：Qooah.com
消息源 @科技媒體SmartPrix 表示，國際版 OPPO Reno 15 手機的核心規格參數與中國版不同，國際版 OPPO Reno 15 配備了高通 Snapdragon 7 Gen 4處理器，而中國版使用的處理器則是聯發科天璣 8450。
據消息源 @數碼閒聊站 之前曝光的消息，中國版的 Reno 15 Pro 機身尺寸為 161.26×76.46×7.65mm，重量205g，後置配備了2 億像素大底主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭和5000萬像素潛望長焦鏡頭，搭載 6500mAh大容量電池，支授 80W 有線充電+50W無線充電。
而根據最新曝光，國際版 OPPO Reno 15的前置鏡頭為 5000萬像素，後置會配備5000萬像素主鏡、800萬像素超廣角鏡頭和 5000萬像素長焦鏡頭，支援 3.5倍光學變焦，電池也是 6500mAh，支援 80W SuperVOOC 有線快充。除上述外，國際版 OPPO Reno 15 還搭載了 6.59吋的 1.5K OLED 顯示屏幕，支援 120Hz 高刷，內置Android 16 的 ColorOS 16 系統，支援屏下指紋識別、Wi-Fi 7、NFC 等功能。
通過數據對比，國際版和中國版的 Reno 15 應是在處理器、主鏡和超廣角鏡頭等方面存在差異。
消息源@Yogesh Brar表示，國際版 OPPO Reno 15的售價預估將會是 32000 印度盧比（約HK$2800），可能會在2026年2月正式在全球市場推出。
其他人也在看
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 16 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 1 天前
樓市成交｜「旅遊KOL」小斯以1.368億元創新高價 買北角海璇II特色戶
香港樓市回暖，新地（016）北角豪宅海璇II再創新高，一個高層特色戶單位以1.368億元成交，呎價高達64,5...BossMind ・ 15 小時前
內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定
今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
怪曼聯放棄卡利拿斯 前球探譏杜古「水貨」
【Now Sports】一名前曼聯球探最近批評球會，稱他們放棄了一名頂級的自家青訓產品，並且高價簽入「水貨」球員。沙杜斯基（Piotr Sadowski）於2017年加入曼聯，在歐洲大陸為球會發掘人才，至去年離開，目前已於英冠的布力般流浪工作。他最近批評球會「走寶」，放棄今夏已回到皇家馬德里的卡利拿斯（Alvaro Carreras）。「他大概16歲的時候（2020年）來到曼聯，是個非常勤奮且雄心勃勃的孩子，學習語言的能力很快，我親眼見證，所以很清楚這一點。」沙杜斯基談到去年被曼聯出售至賓菲加的卡利拿斯：「起初，他的職業生涯發展得相當不錯，被租借到普雷斯頓，表現出色，但之後曼聯放棄了他，以低價把他出售。」事實上，卡利拿斯先是在皇馬青訓起步，現在又回到該隊，而據悉這支西甲豪門動用了5000萬歐元回購這名22歲左後衛，現於沙比阿朗素麾下出賽了12場，沙杜斯基補充：「他是一位真正的頂級球員，或許會是世上最好的左後衛，月初對華倫西亞取得一個精彩的入球，曼聯放走他是一個巨大的錯誤。」他不滿紅魔缺乏投資在年輕球員身上的勇氣，而且對球會在今年冬季轉會窗簽入杜古的決定提出質疑：「我完全可以輕鬆地為曼聯now.com 體育 ・ 12 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 14 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 18 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 13 小時前