處理器、主鏡頭全不同！爆料指出：國際版 OPPO Reno15 與國行版規格完全不同

文章來源：Qooah.com

消息源 @科技媒體SmartPrix 表示，國際版 OPPO Reno 15 手機的核心規格參數與中國版不同，國際版 OPPO Reno 15 配備了高通 Snapdragon 7 Gen 4處理器，而中國版使用的處理器則是聯發科天璣 8450。

據消息源 @數碼閒聊站 之前曝光的消息，中國版的 Reno 15 Pro 機身尺寸為 161.26×76.46×7.65mm，重量205g，後置配備了2 億像素大底主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭和5000萬像素潛望長焦鏡頭，搭載 6500mAh大容量電池，支授 80W 有線充電+50W無線充電。

廣告 廣告

而根據最新曝光，國際版 OPPO Reno 15的前置鏡頭為 5000萬像素，後置會配備5000萬像素主鏡、800萬像素超廣角鏡頭和 5000萬像素長焦鏡頭，支援 3.5倍光學變焦，電池也是 6500mAh，支援 80W SuperVOOC 有線快充。除上述外，國際版 OPPO Reno 15 還搭載了 6.59吋的 1.5K OLED 顯示屏幕，支援 120Hz 高刷，內置Android 16 的 ColorOS 16 系統，支援屏下指紋識別、Wi-Fi 7、NFC 等功能。

通過數據對比，國際版和中國版的 Reno 15 應是在處理器、主鏡和超廣角鏡頭等方面存在差異。

消息源@Yogesh Brar表示，國際版 OPPO Reno 15的售價預估將會是 32000 印度盧比（約HK$2800），可能會在2026年2月正式在全球市場推出。