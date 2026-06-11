處理複雜知識的 AI 工作空間 IvyCraft 將資訊視覺化

做簡報、教學圖表或社群內容時，最花時間的往往不是沒有資料，而是資料太多、太散，難以快速整理成清晰易讀的內容。尤其是 PDF、Word、PowerPoint、網頁連結或研究報告，如果要人手抽重點、分類、排版，再轉成簡報、資訊圖或影片，過程相當耗時。IvyCraft 正正針對這個痛點而來，它是一個以資料為核心的 AI 創作工作空間，讓用戶可以上傳文件或連結，再將內容轉化成簡報、資訊圖表、Podcast、影片、漫畫、繪本或筆記，將「理解資料」到「生成內容」整合在同一個流程之中。

重點功能 1：由文件一鍵生成專業簡報

IvyCraft 最實用的功能之一，是將報告、研究資料、Word、PDF 或其他素材轉換成結構清晰的簡報。這對經常要做 pitch deck、教學簡報、會議匯報、研究分享的人非常有幫助。

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傳統做簡報的時間主要花在三件事：理解資料、整理結構、設計版面。IvyCraft 則嘗試把這三步合併起來。當你上傳一份長文件後，它可以幫你抽取重點、建立簡報架構，再輸出成較容易閱讀的 slide 內容。這對處理長篇 PDF、研究報告或產品資料尤其有用，因為人手整理往往要先讀完整份文件，才知道哪些內容應該放首頁、哪些適合拆成章節、哪些可以變成圖表。

我認為這個功能最適合用於「已有資料，但未有表達方式」的情境。例如你手上有一份市場分析、課程筆記、產品介紹或會議紀錄，IvyCraft 可以幫你快速生成第一版簡報，再由你作最後調整。

重點功能 2：將複雜內容視覺化

除了簡報，IvyCraft 另一個吸引之處是視覺化能力。很多知識型內容本身不難，但一旦以大段文字呈現，就會令讀者失去耐性。IvyCraft 可以將複雜內容轉成圖表、版面、資訊圖像或視覺敘事，令資訊更容易掃讀和理解。

這一點對社群內容創作者尤其重要。現時很多人不是不想閱讀，而是沒有時間閱讀一大篇文字。如果一份文章可以變成一張資訊圖、一組 carousel、一段解說影片或一套漫畫分鏡，傳播效果會明顯更好。IvyCraft 的優勢是它不是單純「美化」文字，而是嘗試先理解資料，再轉換成更適合表達的格式。

重點功能 3：Podcast、語音、漫畫與故事化輸出

IvyCraft 不只做文字和簡報，也支援語音講解、Podcast、漫畫、繪本及故事形式。這讓同一份資料可以對應不同受眾和使用情境。

如一份教學筆記，可以變成簡報給課堂使用，也可以變成 Podcast 讓學生通勤時聆聽；一份產品說明，可以變成社群圖卡、短片腳本，甚至漫畫式教學；一份研究報告，則可以變成視覺化摘要，方便非專業讀者快速理解。

這種「一份內容，多種呈現」的能力，是 IvyCraft 與一般 AI 寫作工具最大的分別。它的定位不是只幫你寫文章，而是幫你把知識重新包裝成更適合傳播的媒介。

內建多款頂級 AI 模型

IvyCraft 另一個值得留意的地方，是它內建了多款主流 AI 模型，支援 GPT-5.5、GPT-5.4、GPT-5.2、Gemini 3.5 Flash、Gemini 3.1 Pro，以及 Claude Opus、Claude Sonnet 等不同系列；圖片生成方面亦支援 GPT Image 2、Nano Banana 2、Nano Banana Pro、Seedream 5.0 Lite、Seedream 4.5、Seedream 4 等模型。對一般用戶來說，最方便的是可以直接使用「自動」模式，讓系統按任務類型選擇合適模型，而進階用戶則可以按需要手動選擇。

功能示範：12 頁 PDF 文件變資訊圖

為了測試 IvyCraft 是否真的能把複雜資料轉化成實用內容，我今次上傳了一份名為 12 頁的 PDF文件，內容圍繞英式英文 WhatsApp 禮貌訊息，包括常見緩和語氣、請求句、結尾句，以及 WhatsApp 與 Email 之間的語氣差異。這類教學內容本身資訊量不算少，如果要人手整理成圖表，通常需要先閱讀、抽重點、分類，再重新設計版面；而 IvyCraft 的賣點，正正是將這幾個步驟整合成一個 AI 工作流。

Step 1：上傳資料，交由 AI 建立內容基礎



進入 IvyCraft 後，我先將 PDF 上傳到工作區，檔案會成為今次生成內容的資料來源。IvyCraft 亦提供不同 AI 模型可選，例如 GPT 及 Gemini 系列；一般用戶可以直接使用「自動」模式，讓系統按任務選擇合適模型。這個設計降低了使用門檻，不需要先理解每個模型的技術差異，也可以開始處理文件。

Step 2：先確認 AI 是否理解內容



我輸入的指令很簡單，只是要求 IvyCraft 將 PDF 內容整理成資訊圖表。比較值得一讚的是，系統沒有立即盲目生成圖片，而是先回應它從文件中理解到的重點，例如 WhatsApp 禮貌語氣、常見緩和說法、請求句、結尾句、Email 與 WhatsApp 語氣分別等。這一步令整個流程更可靠，因為用戶可以先檢查 AI 是否抓到正確方向，再進入生成階段。

Step 3：生成可直接分享的視覺化內容

確認方向後，IvyCraft 會將 PDF 內容重新組織成資訊圖表。以今次測試為例，它能夠把原本分散在文件中的句式和情境，整理成中英對照、層次清晰的教學圖。這不只是單純摘要，而是將資料改造成另一種更容易吸收的媒介。對教育工作者、社群內容創作者，或需要將知識轉成圖像內容的人來說，這一步可以明顯節省整理和排版時間。

Step 4：按用途調整比例、解像度與視覺風格

完成初版後，IvyCraft 還可以進一步調整輸出設定，包括 1K、2K、4K 解像度，以及 3:4、4:5、16:9、4:3 等比例。這點在實際使用上很重要，因為同一份內容可能要用於 IG 貼文、限時動態、簡報、網站文章或影片封面。除此之外，IvyCraft 亦提供不同風格選項，例如手繪風、藍圖風格、暗黑科技風、柔光玻璃風及復古風，讓用戶可以因應內容屬性和品牌調性快速改變視覺語言。

整體而言，這次示範最能反映 IvyCraft 的核心價值：它不是單純幫你「總結文件」，而是幫你將文件變成可以發布、教學或分享的成品。由上傳 PDF、理解內容、生成資訊圖，到最後調整比例與風格，整個流程比傳統人手製作快得多，也比一般 AI 聊天工具更接近實際內容生產場景。

定價方案：免費到專業

免費方案提供每月 1,000 點數，每個專案最多 5 個檔案，單檔最大 10MB，適合先試用基本功能。不過免費方案的 AI 模型和功能有限，而且匯出內容會有試用浮水印，因此比較適合體驗，不太適合正式商業用途。

Basic 方案定位是日常研究和輕度內容創作，每月提供 10,000 點數，每個專案最多 50 個檔案，單檔最大 100MB，並支援完整 AI 模型和功能，匯出亦不含浮水印。對一般學生、自由工作者、內容創作者或需要定期做簡報的人來說，Basic 會是比較合理的入門付費選擇。

Pro 方案每月提供 20,000 點數，每個專案最多 100 個檔案，適合較高頻率使用者，例如每星期都要製作簡報、社群內容、Podcast 或影片素材的創作者。由於 Basic 和 Pro 都可使用完整 AI 模型，兩者主要差別在於點數量和專案檔案容量，選擇時可以按使用頻率決定。

Max 方案則面向高產量創作用戶，每月提供 100,000 點數，每個專案最多 100 個檔案，並可優先體驗最新 AI 模型。這會較適合團隊、Agency、教育機構、內容工作室，或需要大量生成影片、簡報、圖像和音訊內容的用戶。

總結：理解資料再創作內容

IvyCraft 最重要的價值，不只是它可以生成簡報、Podcast、漫畫或影片，而是它將複雜資料變成清晰表達的過程整合起來。你不用再於多個工具之間來回複製貼上，也不用每次由空白頁開始構思內容。

對於經常面對長文件、研究報告、課程資料、產品文件或網頁資料的人來說，IvyCraft 可以幫你更快理解重點，再把同一份資料轉化成更適合分享、教學、發布或匯報的格式。

如果你正在尋找一款可以把 PDF、文件、網頁和筆記變成簡報、資訊圖、Podcast、影片或漫畫的 AI 工具，IvyCraft 值得一試。建議先由免費方案開始體驗，再按使用量升級至合適方案；升級時記得使用折扣碼 IVYNOTE88，以更低成本開始你的 AI 創作工作流。