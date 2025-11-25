小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
虛假網站稱將藍隧道3年後落成通車 政府籲市民提高警覺
將軍澳—藍田隧道已於2022年底通車，連接將軍澳和藍田近茶果嶺。政府呼籲市民提高警覺，留意一個名為「TKO Tunnel to Lam Tin」的可疑網站，指該網載有關於將藍隧道項目的虛假資訊，包括工程範圍、工程進度、工程費用和相關研究。
土拓署已就事件通知警方
政府發言人強調，將藍隧道已於2022年12月11日通車，並非如該網所指將於3年後的2028年通車，又稱土木工程拓展署已因應工程完成，今年4月關閉將藍隧道工程項目網站，強調該可疑網站及其所有內容與土拓署、運輸署及將藍隧道的日常管理、營運及維修無任何關係。
土拓署已就事件通知警方，政府提醒市民提高警惕，切勿向可疑網站提供個人資料，如有查詢可致電或電郵聯絡土拓署。
