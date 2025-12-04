mnfzdw5yu4zk_2.JPG

社會福利署呼籲市民提高警覺，避免開啓或回覆載有偽冒社署虛假網站（https://swdgovv[.]me/）的短訊或電郵，或向有關虛假網站提供個人資料。

有關虛假網站聲稱「舊的社會保障卡即將停用」，企圖誘騙市民點擊網站內的不明連結。社署強調與相關網站沒有任何關係，並已把事件交警方跟進。任何市民若曾向該網站提供資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電社署熱線2343 2255。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/虛假網站聲稱舊社會保障卡即將停用-社署籲提高警覺/624926?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral