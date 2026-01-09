虛擬駕駛艙體驗：Flywing Aero Technology 發佈全新 RC 飛機

在 CES 2026 上，Flywing Aero Technology 展示了一款重新定義愛好飛行體驗的無人機。這家公司並沒有將重心放在攝影錄影上，而是專注於沉浸感、情境意識和飛行員的控制能力。這款名為 X-Wing Fighter 的垂直起降（VTOL）無人機旨在讓使用者在飛行過程中感受到身處虛擬駕駛艙的體驗。在 CES 與《Interesting Engineering》的採訪中，Flywing 的代表 Troye Qu 表示，公司故意將重點從傳統的攝影錄影工具轉移，讓飛行員感受到自己正在駕駛這架飛機，而不是在遠處觀看。

Flywing 將 X-Wing Fighter 設計為一款以第一人稱飛行為中心的 VTOL 飛行器。其前置攝影機能夠將實時視頻直接傳輸至 FPV 護目鏡，讓飛行員在飛行過程中持續獲得駕駛艙視圖。系統還能追蹤頭部運動，使飛行員在空中自然地四處觀望。Qu 解釋道，這種駕駛艙視角使這架飛機與大多數消費級無人機區別開來，後者通常專注於穩定的風景捕捉。Flywing 的設計強調了對環境的認知和參與感，而非視覺效果的精緻。

沉浸式的體驗不僅限於單人飛行。Flywing 將多人互動功能集成到系統中，允許使用者以編隊方式一起飛行，或參與模擬戰鬥場景。這款飛機配備了一個功能性的雷達系統，幫助飛行員在群體飛行中檢測和追蹤其他飛機，加強了共享空域的感覺。護目鏡不僅作為視覺界面，也可作為錄影裝置，飛行員能夠從駕駛艙視角直接捕捉飛行過程中的畫面，無需依賴外部攝影機。

Flywing 將控制方案設計得與經驗豐富的無人機使用者相熟悉，飛行員使用標準的 RC 發射器進行操控，依賴傳統的操縱桿輸入，而不是自定義控制器。Flywing 明確避免將 X-Wing Fighter 定位為一款普通玩具。Qu 表示，該公司視其為一款針對希望更接近真實飛行經驗的使用者的愛好級產品。我們並不稱其為玩具。開發過程已持續數年，並根據測試和用戶反饋進行了多次改進。Qu 說，現在展示的版本反映了這些迭代，並預示著即將進行更大範圍的發佈。我們在過去兩年中進行了多次修改，現在我們正準備在 Kickstarter 上推出。

Flywing 還計劃擴展該平台的競技性，未來更新可能會引入可見的命中點和屏幕計分，讓群體飛行變成有組織的空戰體驗。我們的主要目標是重現真實的空戰體驗。對於 Flywing 而言，X-Wing Fighter 代表了無人機設計理念的有意轉變，優先考慮沉浸感而非影像質量，強調駕駛體驗而非被動觀賞。

