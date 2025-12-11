虞書欣新劇疑臨時撤檔 平台怕被舉報冇人敢播

【on.cc東網專訊】內地女星虞書欣因捲入霸凌及家族財富爭議，短短時間瘋狂脫粉300萬，新劇《一念江南》被迫停拍，雖然日前她推出新歌並舉行生日音樂會，但卻被批掠水及抄趙露思復出之路。雖然有指她主演的新劇《雙軌》將於昨日(10日)中午12時空降內地平台播出，但一波三折，實際上並未如預期播出，平台排播列表亦臨時刪除此劇，事前達157萬多網民及粉絲預約統統撲空，而先前傳出劇集亦會於江蘇衞視及安徽衞視播放，但雙方亦撲出急急澄清，表示從未發布任何播出計劃，網民大感被耍相當不滿，劇集撤檔消息於網上引起熱議，虞書欣今次認真失威。

今次劇集由空降變無影，有指因為虞書欣的負面新聞，引致廣告方紛紛變陣，而平台及衞視亦怕播後會遭舉報而下架，故最終不敢播。其次此劇劇情大談兄妹戀、泰國地下拳賽及賽車等情節，題材踩界、審查風險高，下架概率被預測超過90%。現時平台還有官宣新檔期，劇集能否順利上線還是未知之數。

