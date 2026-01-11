虞書欣橫店秦王宮開工 粉絲逼爆現場

【on.cc東網專訊】內地女星虞書欣憑主演甜寵劇《雙軌》，成功脫離事業危機，去年曾傳出霸凌他人及家族涉貪等醜聞的她，曾一度聲勢滑落，瞬間蒸發3百萬粉絲，令原本有份參演新劇《一念江南》，最終也慘被劇組換角。如今重整人氣後，昨日（10日）她現身橫店秦王宮，參與新劇《雲初令》開機儀式，吸引大批粉絲逼爆現場，叫囂聲更此起彼落。

虞書欣昨以一身豹紋吊帶背芯，配以跌膊外套造型出現，雖然架上墨鏡及口罩，但全程自信滿滿兼浸出濃濃星味。當步向開鏡位置時，她更不忘向兩旁粉絲揮手及打招呼。而今次參演《雲》劇，她將巔覆過往甜寵小姑娘的定位，以較成熟的盤髮造型扮演「主母雲初」，呼應角色「重生復仇」的暗黑氣質。該劇日前已低調試拍，在釋出的路透中只見她坐着注視前方，堅定眼神盡顯霸氣，而有指她今次為投入角色造型，主動減重11磅，且開機前苦練身手打戲，日前更親自完成活埋戲份，相當專業投入。

