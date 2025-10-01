虞書欣負評風波牽連廣 王安宇棄劇轉投影壇自保

【on.cc東網專訊】內地女星虞書欣捲入家族財富爭議及牽涉欺凌事件，她至今仍未對外解釋事件，更被指已避風頭到美國，星途似乎毀於一旦，分分鐘躋身「劣迹藝人」之列。其工作室昨日於官方帳號PO出十月的工作行程表，除了月頭要做配音工作，之後就只有錄音工作及商務拍攝，而之前原本要開拍的劇集《一念江南》，開機當日主角無影，如今仍然沒有編入行程片內，看來只會繼續延遲拍攝，粉絲都大感失望。

至於之前被指會接拍《一》劇的王安宇，因有傳為怕被牽連，早前已主動辭演，而他主演的電影《畢正明的證明》今日上映，日前首映禮上，王安宇笑說：「竟然有電影敢找我。」首次進攻大銀幕的他，飾演一名正義的臥底，由於劇中有不少動作戲份，故他拍時都不慎受傷，於首映禮上，他更展示手上的傷痕，希望大家都看到他的敬業和認真。

