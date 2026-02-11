Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

蛋卷推介2026｜10+間蛋卷品牌優惠推介！買一送一、低至$17.5盒/抹茶蜂巢蛋卷/台灣爆餡流心蛋卷

蛋卷香脆可口，絕對是農曆新年美食之一！新年送禮，除了年糕、蘿蔔糕、蝴蝶酥、新年禮盒之外，蛋卷亦是個不錯的選擇，現時蛋卷口味種類繁多，無論是港式、台式都各有特色，而且還有分傳統跟新派，想揀啱心水蛋卷，立即繼續看下去！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

按此查看百佳蛋卷優惠 按此查看Pinkoi蛋卷優惠 按此查看Klook蛋卷優惠 按此查看HKairport Shop蛋卷優惠

新年蛋卷推介1.皇玥：馬年經典精選禮盒！蛋卷有齊原味、伯爵茶

Shop Now

廣告 廣告

香脆的蜂巢蛋卷是不少人的最愛，皇玥的蛋卷採用古法炮製，堅持不添加任何人工色素，化學添加劑；精研數十道繁複工序，令蛋卷呈現蜂巢般的效果，口感更加酥鬆。想試試這經典的味道，推介馬年經典精選禮盒2026、新年品味精選禮盒2026，更備有蝴碟酥、黃金脆條及脆曲奇，新年送禮一流。馬年經典精選禮盒原價$148，只要在Klook購買低至$118；而新年品味精選禮盒原價$268，只要在Klook購買低至$200。

新年特級精選禮盒2026

特價：$200｜ 原價：$268

Shop Now

皇玥新年經典精選禮盒2026，內含原味蝴蝶酥、黃金脆條、豆沙唐果子及牛油脆曲奇

馬年經典精選禮盒2026

特價：$118｜ 原價：$148

Shop Now

馬年經典精選禮盒2026內含原味及伯爵茶蜂巢蛋卷與蝴蝶酥

新年蛋卷推介2.恆香：蜂巢雞蛋卷 88折優惠

Shop Now

恆香堅持採用新鮮雞蛋及優質牛油，配合穩定火候烤焗。咬下去的瞬間，不會感到生硬，而是感受到餅皮像「蜂巢」般在口中崩解。那種極致的酥鬆，讓蛋香味能在3秒內佔領整個口腔，經典蛋卷味的回憶湧上心頭，這也是送給親戚好友之選。而且現在在Klook入手有兩件88折優惠，只需$81即可買到金獎蜂巢雞蛋卷禮盒。

恆香經典賀年禮盒 - 蜂巢雞蛋卷（21支）

特價：$162/2盒｜ 原價：$184/2盒

Shop Now

恆香經典賀年禮盒 - 蜂巢雞蛋卷（21支）

恆香經典賀年禮盒 - 蜂巢雞蛋卷（21支）

新年蛋卷推介3.奇華餅家：賀年禮盒！有齊牛油蛋卷+熊貓曲奇

Shop Now

奇華餅家在Klook推出的賀年禮盒優惠，備有牛油蛋卷(400克)，搭配賀年熊貓小食禮盒或賀年熊貓曲奇禮盒或蝴蝶酥杏仁條禮盒(17件裝)等。當中的牛油蛋卷(400克) 以優質麵粉、雞蛋及牛油等材料製造而成，烘焙出香脆鬆化、蛋味香濃、牛油芳香撲鼻的蛋卷，極具家鄉風味。

牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓小食禮盒電子禮券

特價：$188｜ 原價：$230

Shop Now

牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓小食禮盒電子禮券

牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓曲奇禮盒電子禮券

特價：$188｜ 原價：$230

Shop Now

牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓曲奇禮盒電子禮券

牛油蛋卷(400克)及蝴蝶酥杏仁條禮盒(17件裝)電子禮券

特價：$203｜ 原價：$248

Shop Now

牛油蛋卷(400克)及蝴蝶酥杏仁條禮盒(17件裝)電子禮券

新年蛋卷推介4.SHAN DAY BAKE：手工蛋捲 台灣鐵觀音口味

Shop Now

如果你是那種「既想吃蛋卷，又怕甜膩」的精緻零食控，那麼SHAN DAY BAKE（山日初）台灣鐵觀音口味的手工蛋捲絕對會是你過年零食新寵。採用台灣在地鐵觀音茶葉，當撕開包裝，鐵觀音特有的烘焙香氣會立刻散發出來。咬下去的第一口，蛋皮的酥脆感先在舌尖化開，緊接著是鐵觀音茶葉研磨成粉後的微苦回甘，有一種不輸精品餅店的高級感。

手工蛋捲 台灣鐵觀音

價錢：$75

Shop Now

手工蛋捲 台灣鐵觀音

手工蛋捲 台灣鐵觀音

新年蛋卷推介5.華園：果仁雞蛋卷

Shop Now

華園作為香港老字號食品品牌，一直以「平、靚、正」著稱。果仁雞蛋卷的蛋卷皮依舊鬆化，隨之而來的是碎果仁的顆粒感。那種果仁被高溫烘焙後的油脂香，中和了蛋捲的甜度，食落非常有層次感。現在百佳有買一送一優惠，大家有需要買過年禮盒就不能錯過啦！

華園果仁雞蛋卷

特價：$85/2盒｜ 原價：$85/盒

Shop Now

華園果仁雞蛋卷

新年蛋卷推介6.添寶：金裝蛋卷皇禮罐 體面送禮之選

Shop Now

長年高踞銷量榜前列的添寶金裝蛋卷皇，也是古法蜂巢結構，每一口都蛋味香濃。而且這一款超級適合送禮，金裝禮罐採用金光閃閃的設計，視覺上極具份量感。這次在百佳入手也有買一送一，折後平均每罐都只需$39.5，大家快衝呀！

添寶金裝蛋卷皇禮罐

特價：$79/2罐｜ 原價：$79/罐

Shop Now

添寶金裝蛋卷皇禮罐

新年蛋卷推介7.金御膳：雞蛋卷 高CP值之選！

Shop Now

金御膳蛋卷走的是「大眾口味」路線，酥脆感剛剛好，不會硬到似餅乾，亦不會鬆到一咬就散到全身都是蛋卷皮。最令人驚喜的是每三條蛋卷就有獨立包裝設計，以往買大罐裝最驚吃不完會「漏風」，但金御膳細心地分成小包，無論係帶回公司做Afternoon Tea，還是分給親戚好友，都方便又衛生。

金御膳雞蛋卷

特價：$75/2盒｜ 原價：$75/盒

Shop Now

金御膳雞蛋卷

新年蛋卷推介8.金滿來：芝麻雞蛋卷

Shop Now

金滿來一向走大眾化路線，而這款芝麻蛋卷更是不少「芝麻控」的私藏清單。它不靠華麗包裝，靠的是那股經過高溫烘焙後，深入餅皮纖維的黑芝麻油脂香。提提大家，百佳PNS網店也有買一送一優惠，喜愛芝麻香氣的朋友不要錯過啦！

金滿來芝麻雞蛋卷

特價：$75/2盒｜ 原價：$75/盒

Shop Now

金滿來芝麻雞蛋卷

新年蛋卷推介9.添寶：紅豆冰味雞蛋卷 創新口味

Shop Now

喜愛在茶餐廳點上一杯紅豆冰的朋友有福了！添寶紅豆冰味雞蛋卷超有創意，將香港茶餐廳靈魂紅豆冰與經典蛋卷結合，不僅有厚重的牛油味，還有一股清雅的紅豆香，夾雜著椰奶甜香。雖然靈感來自甜點，但添寶特別調整了配方，不像真正的紅豆冰那樣甜膩，反而多了一份清爽，即使怕甜的女生也愛吃。百佳特別優惠，現在入手有32折，折後$35就可以買到！

添寶紅豆冰味雞蛋卷

特價：$35｜ 原價：$109

Shop Now

添寶紅豆冰味雞蛋卷

新年蛋卷推介10. 源自生活：咖啡味雞蛋卷 最便宜之選！

Shop Now

放新年假在家想買點小零食解悶？源自生活咖啡味雞蛋卷以最道地的咖啡香氣，直接俘虜一眾打工仔的味蕾。打開這盒源自生活咖啡味雞蛋卷，濃郁烘焙咖啡香氣瞬間湧出，效果簡直比飲一杯Espresso更直接、更治癒。重點是現在入手價錢平到難以置信，限時優惠$35兩件，平均每盒只需要$17.5，性價比超級高！

源自生活咖啡味雞蛋卷

特價：$35/2盒，平均每盒$17.5｜ 原價：$25.9/盒

Shop Now

源自生活咖啡味雞蛋卷

新年蛋卷推介11.青鳥旅行 榛果可可蛋卷

Shop Now

台灣最具代表性的精品灌餡蛋捲品牌青鳥旅行，最近推出了一款榛果可可蛋卷採用 85% 醇黑巧克力與特製 榛果醬內餡，帶著微微的苦度與酥脆，主打爆漿口感，藏在內裡的榛果醬如熔岩般滑出，濃郁的堅果油脂香平衡了朱古力的微苦。喜愛精品朱古力的朋友們，可以鎖定這款，在Pinkoi入手直送到港！

青鳥旅行榛果可可蛋卷

價錢：$140

Shop Now

青鳥旅行榛果可可蛋卷

青鳥旅行榛果可可蛋卷

新年蛋卷推介12.蛋卷工房：宇治抹茶味手工蜂巢蛋卷

Shop Now

香港本地品牌蛋卷工房，憑藉著全雞蛋秘方、不添加一滴水，以及那種極致疏鬆的「蜂巢結構」，在香港手工蛋卷界獨樹一幟。小編最想介紹的是採用日本宇治抹茶粉，全人手製作的宇治抹茶味手工蜂巢蛋卷，味道方面，先是濃郁的蛋香衝擊味蕾，隨後抹茶的微苦回甘在口腔後段慢慢滲出，完全沒有廉價香精的死甜感，非常值得一試！

【宇治抹茶味】手工蜂巢蛋卷 全雞蛋秘方 不添加一滴水 獨立包裝

79折特價：$118｜ 原價：$148

Shop Now

【宇治抹茶味】手工蜂巢蛋卷 全雞蛋秘方 不添加一滴水 獨立包裝

【宇治抹茶味】手工蜂巢蛋卷 全雞蛋秘方 不添加一滴水 獨立包裝

新年蛋卷推介13.半島精品店：新春系列牛油蛋卷

Shop Now

新年要送禮，最重要就是夠得體！由半島精品店出品的鬆脆牛油蛋卷就最適合不過，其香濃撲鼻且口感鬆脆。牛油蛋卷採用優質牛油製作，酥脆金黃，令人回味無窮。而且全新駿馬新春包裝，送給重要的親戚朋友特別體面！

半島精品店牛油蛋卷（新春系列）

價錢：$238

Shop Now

半島精品店牛油蛋卷（新春系列）

新年蛋卷推介14.英記：史諾比蛋卷二重奏

Shop Now

超可愛包裝！讓無數Snoopy尖叫的過年好禮就是澳門英記餅家推出的史諾比蛋卷二重奏，包裝採用了溫馨的經典手繪風格，鐵罐在吃完裡面的蛋卷後還可以拿來裝東西，一點都不會浪費！裡面擺放著原味和黑芝麻蛋卷，以傳統手藝製作而成，絕不加防腐劑及色素，蛋香味濃厚，鬆脆可口。

英記史諾比蛋卷二重奏

價錢：$105

Shop Now

英記史諾比蛋卷二重奏

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？