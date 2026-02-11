黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
蛋卷推介2026｜10+間蛋卷品牌優惠推介！買一送一、低至$17.5盒/抹茶蜂巢蛋卷/台灣爆餡流心蛋卷
現時蛋卷口味種類繁多，無論是港式、台式都各有特色，而且還有分傳統跟新派，想揀啱心水蛋卷，立即繼續看下去！
蛋卷香脆可口，絕對是農曆新年美食之一！新年送禮，除了年糕、蘿蔔糕、蝴蝶酥、新年禮盒之外，蛋卷亦是個不錯的選擇，現時蛋卷口味種類繁多，無論是港式、台式都各有特色，而且還有分傳統跟新派，想揀啱心水蛋卷，立即繼續看下去！
按此查看百佳蛋卷優惠 按此查看Pinkoi蛋卷優惠 按此查看Klook蛋卷優惠 按此查看HKairport Shop蛋卷優惠
新年蛋卷推介1.皇玥：馬年經典精選禮盒！蛋卷有齊原味、伯爵茶
香脆的蜂巢蛋卷是不少人的最愛，皇玥的蛋卷採用古法炮製，堅持不添加任何人工色素，化學添加劑；精研數十道繁複工序，令蛋卷呈現蜂巢般的效果，口感更加酥鬆。想試試這經典的味道，推介馬年經典精選禮盒2026、新年品味精選禮盒2026，更備有蝴碟酥、黃金脆條及脆曲奇，新年送禮一流。馬年經典精選禮盒原價$148，只要在Klook購買低至$118；而新年品味精選禮盒原價$268，只要在Klook購買低至$200。
新年特級精選禮盒2026
特價：$200｜
原價：$268
馬年經典精選禮盒2026
特價：$118｜
原價：$148
新年蛋卷推介2.恆香：蜂巢雞蛋卷 88折優惠
恆香堅持採用新鮮雞蛋及優質牛油，配合穩定火候烤焗。咬下去的瞬間，不會感到生硬，而是感受到餅皮像「蜂巢」般在口中崩解。那種極致的酥鬆，讓蛋香味能在3秒內佔領整個口腔，經典蛋卷味的回憶湧上心頭，這也是送給親戚好友之選。而且現在在Klook入手有兩件88折優惠，只需$81即可買到金獎蜂巢雞蛋卷禮盒。
恆香經典賀年禮盒 - 蜂巢雞蛋卷（21支）
特價：$162/2盒｜
原價：$184/2盒
新年蛋卷推介3.奇華餅家：賀年禮盒！有齊牛油蛋卷+熊貓曲奇
奇華餅家在Klook推出的賀年禮盒優惠，備有牛油蛋卷(400克)，搭配賀年熊貓小食禮盒或賀年熊貓曲奇禮盒或蝴蝶酥杏仁條禮盒(17件裝)等。當中的牛油蛋卷(400克) 以優質麵粉、雞蛋及牛油等材料製造而成，烘焙出香脆鬆化、蛋味香濃、牛油芳香撲鼻的蛋卷，極具家鄉風味。
牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓小食禮盒電子禮券
特價：$188｜
原價：$230
牛油蛋卷(400克)及賀年熊貓曲奇禮盒電子禮券
特價：$188｜
原價：$230
牛油蛋卷(400克)及蝴蝶酥杏仁條禮盒(17件裝)電子禮券
特價：$203｜
原價：$248
新年蛋卷推介4.SHAN DAY BAKE：手工蛋捲 台灣鐵觀音口味
如果你是那種「既想吃蛋卷，又怕甜膩」的精緻零食控，那麼SHAN DAY BAKE（山日初）台灣鐵觀音口味的手工蛋捲絕對會是你過年零食新寵。採用台灣在地鐵觀音茶葉，當撕開包裝，鐵觀音特有的烘焙香氣會立刻散發出來。咬下去的第一口，蛋皮的酥脆感先在舌尖化開，緊接著是鐵觀音茶葉研磨成粉後的微苦回甘，有一種不輸精品餅店的高級感。
手工蛋捲 台灣鐵觀音
價錢：$75
新年蛋卷推介5.華園：果仁雞蛋卷
華園作為香港老字號食品品牌，一直以「平、靚、正」著稱。果仁雞蛋卷的蛋卷皮依舊鬆化，隨之而來的是碎果仁的顆粒感。那種果仁被高溫烘焙後的油脂香，中和了蛋捲的甜度，食落非常有層次感。現在百佳有買一送一優惠，大家有需要買過年禮盒就不能錯過啦！
華園果仁雞蛋卷
特價：$85/2盒｜
原價：$85/盒
新年蛋卷推介6.添寶：金裝蛋卷皇禮罐 體面送禮之選
長年高踞銷量榜前列的添寶金裝蛋卷皇，也是古法蜂巢結構，每一口都蛋味香濃。而且這一款超級適合送禮，金裝禮罐採用金光閃閃的設計，視覺上極具份量感。這次在百佳入手也有買一送一，折後平均每罐都只需$39.5，大家快衝呀！
添寶金裝蛋卷皇禮罐
特價：$79/2罐｜
原價：$79/罐
新年蛋卷推介7.金御膳：雞蛋卷 高CP值之選！
金御膳蛋卷走的是「大眾口味」路線，酥脆感剛剛好，不會硬到似餅乾，亦不會鬆到一咬就散到全身都是蛋卷皮。最令人驚喜的是每三條蛋卷就有獨立包裝設計，以往買大罐裝最驚吃不完會「漏風」，但金御膳細心地分成小包，無論係帶回公司做Afternoon Tea，還是分給親戚好友，都方便又衛生。
金御膳雞蛋卷
特價：$75/2盒｜
原價：$75/盒
新年蛋卷推介8.金滿來：芝麻雞蛋卷
金滿來一向走大眾化路線，而這款芝麻蛋卷更是不少「芝麻控」的私藏清單。它不靠華麗包裝，靠的是那股經過高溫烘焙後，深入餅皮纖維的黑芝麻油脂香。提提大家，百佳PNS網店也有買一送一優惠，喜愛芝麻香氣的朋友不要錯過啦！
金滿來芝麻雞蛋卷
特價：$75/2盒｜
原價：$75/盒
新年蛋卷推介9.添寶：紅豆冰味雞蛋卷 創新口味
喜愛在茶餐廳點上一杯紅豆冰的朋友有福了！添寶紅豆冰味雞蛋卷超有創意，將香港茶餐廳靈魂紅豆冰與經典蛋卷結合，不僅有厚重的牛油味，還有一股清雅的紅豆香，夾雜著椰奶甜香。雖然靈感來自甜點，但添寶特別調整了配方，不像真正的紅豆冰那樣甜膩，反而多了一份清爽，即使怕甜的女生也愛吃。百佳特別優惠，現在入手有32折，折後$35就可以買到！
添寶紅豆冰味雞蛋卷
特價：$35｜
原價：$109
新年蛋卷推介10. 源自生活：咖啡味雞蛋卷 最便宜之選！
放新年假在家想買點小零食解悶？源自生活咖啡味雞蛋卷以最道地的咖啡香氣，直接俘虜一眾打工仔的味蕾。打開這盒源自生活咖啡味雞蛋卷，濃郁烘焙咖啡香氣瞬間湧出，效果簡直比飲一杯Espresso更直接、更治癒。重點是現在入手價錢平到難以置信，限時優惠$35兩件，平均每盒只需要$17.5，性價比超級高！
源自生活咖啡味雞蛋卷
特價：$35/2盒，平均每盒$17.5｜
原價：$25.9/盒
新年蛋卷推介11.青鳥旅行 榛果可可蛋卷
台灣最具代表性的精品灌餡蛋捲品牌青鳥旅行，最近推出了一款榛果可可蛋卷採用 85% 醇黑巧克力與特製 榛果醬內餡，帶著微微的苦度與酥脆，主打爆漿口感，藏在內裡的榛果醬如熔岩般滑出，濃郁的堅果油脂香平衡了朱古力的微苦。喜愛精品朱古力的朋友們，可以鎖定這款，在Pinkoi入手直送到港！
青鳥旅行榛果可可蛋卷
價錢：$140
新年蛋卷推介12.蛋卷工房：宇治抹茶味手工蜂巢蛋卷
香港本地品牌蛋卷工房，憑藉著全雞蛋秘方、不添加一滴水，以及那種極致疏鬆的「蜂巢結構」，在香港手工蛋卷界獨樹一幟。小編最想介紹的是採用日本宇治抹茶粉，全人手製作的宇治抹茶味手工蜂巢蛋卷，味道方面，先是濃郁的蛋香衝擊味蕾，隨後抹茶的微苦回甘在口腔後段慢慢滲出，完全沒有廉價香精的死甜感，非常值得一試！
【宇治抹茶味】手工蜂巢蛋卷 全雞蛋秘方 不添加一滴水 獨立包裝
79折特價：$118｜
原價：$148
新年蛋卷推介13.半島精品店：新春系列牛油蛋卷
新年要送禮，最重要就是夠得體！由半島精品店出品的鬆脆牛油蛋卷就最適合不過，其香濃撲鼻且口感鬆脆。牛油蛋卷採用優質牛油製作，酥脆金黃，令人回味無窮。而且全新駿馬新春包裝，送給重要的親戚朋友特別體面！
半島精品店牛油蛋卷（新春系列）
價錢：$238
新年蛋卷推介14.英記：史諾比蛋卷二重奏
超可愛包裝！讓無數Snoopy尖叫的過年好禮就是澳門英記餅家推出的史諾比蛋卷二重奏，包裝採用了溫馨的經典手繪風格，鐵罐在吃完裡面的蛋卷後還可以拿來裝東西，一點都不會浪費！裡面擺放著原味和黑芝麻蛋卷，以傳統手藝製作而成，絕不加防腐劑及色素，蛋香味濃厚，鬆脆可口。
英記史諾比蛋卷二重奏
價錢：$105
