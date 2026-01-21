立即投選年度十大消費新聞
蛋散食譜│南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫
想做出好吃的蛋散，就要參考Yahoo Food這個南乳芝麻脆蛋散食譜了，即睇內文：
蛋散！不要以為我在鬧人，我說的是在新春賀年食品之中，非常之受歡迎的蛋散。蛋散，和笑口棗、煎堆、油角一樣都是農曆新年必吃的一種油炸賀年食品，寓意落地開花，富貴榮華，在新一年油潤富足、衣食無憂。想煮出好吃的蛋散，就要參考以下這個南乳芝麻脆蛋散食譜了！
南乳芝麻脆蛋散食譜
材料
低筋麵粉 250克
泡打粉 1/4茶匙
雞蛋 1隻
黑芝麻(炒香) 10克
清水 50克
南乳 2小件
蒜蓉 1茶匙
固體豬油 50克
炸油 適量
做法
1. 準備材料
2. 低筋麵粉加入南乳雞蛋搓勻
3. 加入雞蛋及清水略搓
4. 加入蒜蓉、豬油及黑芝麻搓勻成糰
5. 將麵糰擀成2毫米薄，切成均等長方形小塊麵皮
6. 對摺後在中間切1刀
7. 攤開，將其中一端穿向中間的小孔2次做出蛋散形
8. 將油鑊燒滾，放入蛋散，炸至金黃，撈起，放在吸油紙上放涼即可
小貼士
油溫永遠是炸食物的重要一步，測試油溫可以將小量麵糰放入油鍋看是否有起泡。
