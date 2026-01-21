【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【撈起食譜】賀年菜式撈起魚生食譜；新年係香港好熱鬧!!!! 家姐澳洲呢邊就冇咁多節日氣氛啦~ 不過我地自己一家同D朋友都會聚埋一齊賀年!! 當然唔少得賀年菜啦!!! 家姐我一定會整既就係「撈起」。 祈望新一年大家都撈到風生水起~~ 今次我重棄用現成買到既薄脆片， 自己用雲吞皮切細去炸，衛生又無油味，食多D都唔怕！ 材料： 三文魚刺身 火腿絲 青瓜絲 哈密瓜絲 紅頭菜絲 粉絲 芝麻 自製薄脆片 醬汁： 酸梅醬 3湯匙 魚露 1茶匙 糖 1茶匙 薄脆片做法： 準備雲吞皮8片，切成8等份。 用160c熱油分批炸，約30秒雲吞皮變成薄脆片，盤起即成。做法： 1\. 粉絲浸軟，用熱水燙熟後過冷河備用 2\. 所有材料切幼絲。 3\. 準備一個大圓碟，先鋪上粉絲，再盤上薄脆片。 4\. 將所有材料平均鋪好，最後將三文魚刺身放中間。 上桌之後，淋上醬汁，就可以齊齊「撈起」！ 記得撈既時候，一定要講一齊吉利既祝賀說話~~ 姊姊心得: *撈起所用既材料種類、分量都可以隨心，無一定既。 但用6 / 8 種材料就比較好意頭!

姊妹食譜交換週記 ・ 16 小時前